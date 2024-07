Una fan de Marisol representará a España en Eurovisión Junior

Es fan de Pepa Flores y Lola Flores. "Y yo me llamó como una flor que es preciosa", dice la extremeña Chloe DelaRosa, la niña de 9 años que ha sido la elegida por RTVE para representar a España en Eurovisión Junior 2024, cuya edición se celebrará por primera vez en Madrid tras la renuncia de Francia, la vencedora del año pasado, a organizarlo. Natural del pueblo pacense de Guareña, se define "medio extremeña y andaluza" por sus vínculos con San Fernando (Cádiz), "la isla de Camarón" como recordó. Ella es, según se definió, "cantista" porque de mayor quiere ser "cantante y artista".

La joven, que durante la presentación ante los medios se echó a cantar y bailar delante de los periodistas sin vergüenza alguna, se definió como una buena estudiante y superó un proceso interno al que se presentaron 290 candidaturas, de las cuales la cadena pública seleccionó a 16 en un casting presencial que se celebró esta semana en los estudios de Prado del Rey. "A mí me gustó mucho. Cuando salí me lo pasé súper bien y me gustó mucho cantar con vosotros", recordó.

Explicó que le gusta mucho España por "su arte, su gente, su cultura y su comida". "¿Dónde se come mejor que en España? Además, tenemos la mejor selección de fútbol. Que este año ha ganado la Eurocopa", celebró, por lo que reconoció que es "un sueño" representar a nuestro país en Eurovisión Junior y "cantar en ese escenario tan grande, con tantas luces". "Para mí es como un juego. Yo me lo paso bien cantando. Y además yo me paso todo el día cantando con mi padre y mis hermanos", desveló.

También mostró su admiración, en concreto, por Dani Martín, a quien le compuso una canción. "Él tiene una canción que se la dedica a su hermana que está en el cielo. Y yo hice como la respuesta de su hermana y se la dediqué. Le encantó y tuve la suerte de conocerlo en persona", reveló. Sobre el tema que cantará en el escenario de la Caja Mágica de Madrid el 16 de noviembre, pidió un tema para "ganar". "Yo voy a trabajar un montón y voy a aprender mucho. Pues a ver, hacerme una canción que me represente mucho a mí. Yo quiero que sea como yo. Quiero que le echéis mucho trabajo para que sea como yo", reivindicó Chloe. Se imagina, eso sí, con un vestido "con muchos lunares y flores". "Mis colores favoritos son el rojo, el negro y blanco", añadió.

El codirector del 'Benidorm Fest' y uno de los responsables en el casting de Eurovisión Junior, César Vallejo, indicó que en esta edición "el nivel era muy alto". Sobre el tema para la representante española, confirmó que, desde hace dos días, ya hay compositores trabajando para Chloe. "Buscamos algo también moderno, no solo coger las esencias un poco de la raíz folclórica", señaló, recalcando las virtudes de la seleccionada.

A Chloe la pasión y el arte le vienen desde pequeña. A los tres años empezó a bailar en los conciertos que daba su padre y en los que ya derrochaba su arte. En 2020 comenzó a hacer vídeos musicales con sus hermanos Joel y Alexander y en solitario. Algunos de ellos llegaron a emocionar a Juan Magán, Camela o Rosario Flores, quienes los compartieron en redes sociales. La joven también tuvo la oportunidad de compartir escenario con Andy y Lucas, Kiki Morente o La Húngara. También ha protagonizado vídeos con contenidos de humor, acompañada de su muñeca, de nombre Marisol y que siempre le acompaña en sus actuaciones.

Cuenta atrás

Será una edición muy especial de Eurovisión Junior para RTVE pues, además de organizar el concurso europeo por primera vez desde 1969, cuando se celebró en el Teatro Real de Madrid gracias a la victoria de Massiel el año anterior, también conmemorará el veinte aniversario del triunfo de María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla'. La jefa de la delegación española de Eurovisión, Ana María Bordas, confirmó que la corporación ya trabaja a contrarreloj para preparar el certamen infantil.

"Esperamos en septiembre poder explicar cuál va a ser nuestro logo y todo nuestro desarrollo artístico y el concepto que estamos diseñando para el show", añadió la directiva, quien reconoció lo complicado que es organizar un festival de estas características: "Me imagino lo que debe ser hacer el de mayores, pero el de niños también da mucho trabajo".