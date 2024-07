RTVE volverá a emitir los encierros de San Fermín con Julian Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro

RTVE retransmitirá los encierros de los Sanfermines de 2024 en La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, RTVE Play y RTVE Audio. Por tercer año consecutivo, Julian Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro presentarán la cobertura especial que arranca el 6 de julio con el chupinazo mientras que Javier Izu estará al frente del despliegue de RNE.

El despliegue de RTVE estará compuesto por más de 100 profesionales con el objetivo de que cualquier espectador en cualquier país del mundo pueda ver los encierros del 7 al 14 de julio.

En la presentación de la programación han participado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Félix Millán, subdirector de Magacines de RTVE; Ana Prada y Julian Iantzi, presentadores de Vive San Fermín 2024; Teo Lázaro, comentarista experto de Vive San Fermín 2024; Jorge Vázquez, codirector de Vive San Fermín 2024; José María Sánchez-Chiquito, Javier Izu, comentarista de Sanfermines en RNE, Adrián Arnau, del Canal 24 Horas, y Patricia Pereira, del Telediario.

Maria Eizaguirre ha destacado que "todo el personal está preparado con el pañuelo, lo que significa que estamos a punto de dar el chupinazo en RTVE, esta semana en la que, además, estamos de celebración con el liderazgo en las audiencias".

Para Félix Millan, "es un reto cada año poner en marcha" este dispositivo. "Implica mucha responsabilidad y ganas, porque muchos espectadores nos ven y se levantan cada mañana para esta cita. Son más de 100 profesionales que ponen en pie un evento de los mejores que se pueden ver en televisión", ha indicado.

Ana Prada se ha mostrado "ilusionada". "Llevamos 12 meses esperando este evento, somos una gran familia y estamos deseando llegar. Hay mucha emoción, ganas de llegar allí y ver una ciudad teñida de blanco, todos con una misma alegría", ha asegurado.

Julian Iantzi ha reconocido la responsabilidad que supone presentar la programa de los Sanfermines. "Hay que agradecer que a las 8 muchos se levantan para ver un encierro que dura dos minutos, pero hay gente que también se levanta a las 7.15 para ver el programa. Llegamos a todos los lados y lo contamos todo", ha resaltado.

La indumentaria es importante para Teo Lázaro. "Hay que entender la fiesta. Para correr hay que estar preparado siempre. Creo que los encierros hay que vivirlos y trasmitir esas vivencias para que traspasemos la pantalla", ha señalado.

Jorge Vázquez afronta esta cobertura como "un reto que todos cogemos con muchas ganas, y cada año vamos cogiendo el tranquillo a la retransmisión, que no es fácil, una retransmisión que no se puede ver si no es en RTVE".

Patricia Pereira reconoce que esta fiesta supone mucha información, "y queremos contarlo todo". "Estaremos con el equipo de Informativos para no perder comba de nada de lo que pase", ha asegurado.

Adrián Arnau considera que "es una cuestión de ilusión y de ganas". "En el Canal 24 horas somos muy conscientes de eso. Estaremos en la calle cogiendo el pulso de lo que pasa en los Sanfermines, más allá del encierro, porque San Fermín es mucho más", ha afirmado.

Javier Izu habla de San Fermín como el escaparate anual del Centro Territorial en un año en el que, además, se celebran los 40 años de Radio Nacional en Navarra. "Lo local es muy importante y a veces se convierte en internacional y San Fermín es una muestra de ello. La ilusión nos desborda y vamos a mantener ese capítulo de hacer sentir los encierros", ha señalado.

Todos los días, del 7 al 14 de julio y a partir de las 7.15 horas, Julian Iantzi y Ana Prada presentarán el espacio sanferminero de RTVE y contarán con los comentarios en directo de Teo Lázaro. Este experto corredor, con más de 30 años de experiencia, analizará los mejores momentos del encierro.

Como cada año, el 6 de julio, desde las 11 horas, La 1 y RTVE Play vivirán el arranque de las fiestas de Pamplona con el tradicional chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial.

Seis reporteros serán los encargados de contar las fiestas de San Fermín a través de RTVE desde distintos puntos de la ciudad. Ana Valencia, Maitane Bermejo, José Carlos Fernández, Renata Rota, Javier Erro y Alberto Sánchez serán los testigos de la fiesta pamplonesa por las calles de la ciudad.

El despliegue técnico cuenta con una treintena de cámaras distribuidas a lo largo de todo el recorrido del encierro. Entre ellas, destacan las tirolinas que recorrerán las míticas cuesta de Santo Domingo y calle Estafeta. Además, la imagen ofrecida por un dron hará llegar la salida de los toros desde los corrales una vez lanzado el cohete que da inicio cada mañana a los encierros.

El Canal 24 horas ofrecerá más de 12 horas de cobertura diaria y una media de 15 directos al día para contar toda la fiesta (encierros, folclore, bailes, deportes rurales, procesiones y pasacalles).

Los encierros del año pasado reunieron a una media de más de 1,3 millones de espectadores y un 62,4% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En total, casi 4 millones de espectadores vieron algún momento de algún encierro durante los Sanfermines 2023.