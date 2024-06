Ana Rosa Quintana: "Yo el ego lo tengo ya bastante alimentado"

Ana Rosa Quintana (Madrid, 68 años) se encuentra "feliz" y pensando ya en las vacaciones. Acaba de echar el cierre a su primera temporada en 'TardeAR', el espacio de entretenimiento con el que ha aterrizado en las tardes de Telecinco, y la experiencia para la otrora reina de las mañanas no podría haber sido más satisfactoria. "Pero no nos conformamos", avisa quien se ha consolidado como la segunda opción vespertina, por detrás de Sonsoles Onega en Antena 3, con un 10,5% de 'share' y 862.000 espectadores de media.

Acaba su primera temporada al frente de 'TardeAR'. ¿Ha cumplido con sus expectativas? ¿Y con las de la cadena?

Pues mira, con las mías, sí, aunque ya sabes cómo somos los de la tele, siempre queremos más, ¿no? Pero bueno, ha sido un año en el que hemos tenido que crear un equipo completamente nuevo. Los colaboradores, salvo alguno de corazón, son todos nuevos. Todos los demás son incorporaciones nuevas. De hecho, hemos creado una redacción nueva, y coordinar y acostumbrarnos al modo de trabajar de Unicorn ha sido un trabajo importante. Y con todo esto y con lo complicada que es la tarde, estamos muy satisfechas y me consta, porque así me lo ha dicho, que la cadena también.

Dijo al principio de la temporada que perder contra Jordi González o Sonsoles Onega sería un fracaso, pero supongo que la percepción ha cambiado.

La percepción ha cambiado absolutamente porque con Sonsoles estamos a un punto, que no teniendo publicidad ella y nosotros un 17% de ocupación, me parece que no es nada. Muchos días hemos empatado y algún día hemos ganado. Es verdad que ella ha terminado la temporada con un 11 y pico y nosotros con un 10,5% y en número de espectadores estamos así, así. Y luego hay que tener en cuenta que nosotros estamos por encima de la media de la cadena y otros por debajo de la media de su cadena, pero bueno yo creo que hay que seguir andando y trabajando y conformando un formato, que la televisión no se hace ni en un día ni en dos.

Se queja de que Antena 3 ha blindado 'Y ahora Sonsoles' evitando la publicidad. ¿Qué cree que pasaría si jugaran en igualdad de condiciones?

Yo creo que en igualdad de condiciones estaríamos empatando o ganando.

Era la reina de las mañanas y ahora es la segunda opción en las tardes. ¿Cómo lo lleva? ¿Hace pupa en el ego?

Bueno, yo ya el ego lo tengo bastante alimentado (ríe). Son ya muchos años y he vivido muchos programas, programas de gran éxito, he vivido también algún fracaso... En este caso, no, en este caso estoy contenta porque estamos construyendo. Pero no pasa nada, esto es pico y pala, día a día. Nosotros hemos llegado de repente a un horario de la tarde en Telecinco que estaba ocupado por 'Sálvame' desde hace 14 años, con un público acostumbrado a sus contenidos, y hemos aterrizado con otros contenidos distintos y otra forma de hacer televisión y ese cambio de audiencia nos ha llevado un tiempo.

¿Ha pensado ya en la próxima temporada? ¿Habrá nuevos colaboradores?

Creo que se va a mantener la estructura, más o menos. Habrá cambios e incorporaciones, evidentemente. Nosotros nunca nos conformamos, pero estoy muy contenta con cómo ha funcionado la sección de actualidad, con Marlaska, que es un fichaje maravilloso. Creo que la mesa VIP es algo novedoso, que nunca se había hecho con unos colaboradores tan distintos, desde Sardá hasta 'influencers', desde gente con mucha experiencia, como Boris Izaguirre, a Marina Rivers. Esa mezcla a mí me parece extraordinaria. Y el corazón, pues seguimos con nuestro corazón que siempre ha sido de informar, pero de forma respetuosa.

A partir de septiembre le precederá Jorge Javier Vázquez con 'El diario de Jorge'. ¿Qué le parece esta apuesta de la cadena?

Pues yo creo que es estupendo. Jorge está en estado de gracia y es un gran comunicador y yo creo que el programa va a funcionar. Además, espero y deseo que funcione porque eso también nos va a beneficiar mucho a nosotros. Al final esta tarde compuesta por Jorge, 'TardeAR', y el concurso, que va fenomenal y que crece paulatinamente y poquito a poco, pero que ya está con muy buenos datos... Creo que va a quedar una tarde muy redondita. ¡Y luego Latre en el 'access prime time'!

Se ha rumoreado que la incorporación de Jorge Javier Vázquez a las tardes podría quitar media hora a 'TardeAR'.

No, aquí nadie quita nada. Yo desconozco el formato, no he visto cómo es, pero los programas tienen la duración que necesitan. Si el programa necesita veinte o quince o media hora más, pues es lo normal. O sea no te quitan nada. Para mí, lo más importante es el arrastre que nos deje.

¿Mañanas o tardes? ¿Con qué se queda y cuáles son las diferencias?

Bueno, son muy distintos. La mañana es mucho más informativa. Por la mañana están ocurriendo las cosas y el análisis de la actualidad, sobre todo de la actualidad política, e incluso de los sucesos. Por la tarde es otro 'timing', otro ritmo, otro público, que ya está muy informado y lo que quiere es más entretenimiento. Al final se trata de informar, divertir, acompañar y lo que está claro es que nosotros vamos a contar todas las cosas importantes, sean de política, sucesos o corazón.

Política y opinión

¿Echa de menos el peso que tenía la política en el anterior formato?

A mí me encanta la política y la sigo llevando como si tuviera que hacer cada día el programa, pero ese tiempo pasó, ahora es otro momento y también es otro momento vital mío y estoy contenta, me divierto. Al ser la productora tengo la suerte de trabajar con la gente con la que quiero trabajar y eso siempre es un privilegio. Es distinto. Hombre, la parte de actualidad es más o menos la misma, la de corazón también y la que cambia es la política. Pero es verdad que por la tarde hay que escuchar al espectador y no le puedes dar la tabarra todos los días. Se la daremos cuando haya un tema, como ya ha ocurrido. Si el presidente escribe una carta y dice que está pensando marcharse, pues cómo no lo vas a contar. Si vemos a Puigdemont pasearse por las Ramblas, pues claro que lo vamos a contar y claro que vamos a dar nuestra opinión. Yo doy mi opinión siempre que quiero y que puedo.

En las últimas semanas también se ha rumoreado su regreso a las mañanas, pero ya ha dejado claro que no va a ser así. ¿Le harta tanta 'fake news'?

Pues bueno, no sé, es que no entiendo de dónde ha salido todo esto, la reiteración, cuando a todo el que me ha preguntado o ha preguntado a nuestra dircom se lo hemos dicho. Pues no sé, yo creo que hay gente que confunde sus deseos con la realidad.

Y si la cadena decidiera reorganizar la parrilla y devolverla a las mañanas, ¿lo vería como un fracaso?

No, no. Si la cadena, igual que me pidió que me viniera a la tarde porque lo necesitaban en ese momento, me pide que vuelva a la mañana porque lo necesitan en ese momento, yo soy fiel a mi cadena y le estoy muy agradecida por estos 20 años. Entonces, bueno, no sería un fracaso. Un fracaso sería si me dice: "Váyase usted a su casa" (ríe). Pero esto no ha ocurrido, es más, la cadena me ha hecho llegar que están muy contentos con el programa.

Decía antes que le entusiasma la política. PP y PSOE por fin han llegado a un acuerdo en torno a la renovación del CGPJ, ¿qué opina al respecto?

Pues que a mí me parece que es muy importante. Llevaban cinco años que ya en el Supremo no podían más con las vacantes que hay, que las posturas estaban muy alejadas y yo quiero felicitar a Feijóo porque en un momento de terminado hay que poner encima lo que necesita el país y creo que es importante. El PSOE al final ha firmado y ha tenido alguna cesión y espero que se cumpla. De momento está muy bien lo de las mayorías reforzadas, que haya diez vocales de cada uno, porque al final PP y PSOE son el 85% de la mayoría social de este país. Que se pongan de acuerdo en cosas importantes y que dejen ya los muros. Los muros no sirven para nada. Y luego pues que se cumpla esto, que realmente sean los jueces quienes elijan a los jueces y que se haga esa reforma. Tiene seis meses, pero yo espero que no haya inventos de aquí a entonces.

Hay analistas que aseguran que esto allana la legislatura a Pedro Sánchez. ¿Lo ve así?

Pues yo ya no lo sé porque Pedro Sánchez tiene muchos problemas en este momento. El problema fundamental que tiene se llama Cataluña, así que vamos a ver qué pasa allí, si gobierna allí, si hay repetición de elecciones, si puede aprobar leyes. No ha podido aprobar los presupuestos, tiene sus problemas personales... Pedro Sánchez está en un mal momento y a lo mejor hay que adelantar elecciones. A mí me gustaría.

Cambiando de tema, desde 'Ni que fueramos Shhh', el sucesor espiritual de 'Sálvame', parecen estar muy pendientes de su programa, de las audiencias que hace y de su productora. ¿Cómo se lo toma?

Pues mira, como estamos a la misma hora, primero, no lo veo, segundo, que cada uno haga lo que le parezca. Y después, como análisis, yo creo que al final tendrán que encontrar también su formato. De momento, pues están con lo que han conocido, pero yo nunca le voy a decir a otra productora u otro programa lo que tiene que hacer, ni me voy a ocupar de sus contenidos.

¿Cómo ve la aventura de 'Ni que fuéramos Shhh' en una cadena en abierto como Ten? ¿Teme que le pueda robar público?

Nosotros de momento seguimos igual, quiero decir, que no lo sé.

"Me encantaría ser abuela"

En esta última semana el embarazo de la hija de Terelu Campos ha dado muchísimo que hablar. ¿A usted le gustaría ser abuela?

Llevo diciendo muchos años que a mí me encantaría, pero vamos ya he perdido toda esperanza (ríe). Vamos a ver, es que esto no es una cosa que dependa de los abuelos, depende de los papás, entonces cuando consideren. Hombre, espero que de los pequeños, no, y de mi hijo mayor, pues tiene su vida, su profesión y lo que él decida me parecerá estupendo.

A los pequeños, ¿les interesa el mundo de la tele?

No, no. Ninguno de mis hijos se ha inclinado por el mundo de la comunicación. No sé, habrán visto la perreada que es (ríe). Van por otros caminos y eso es estupendo. Que cada uno coja su camino. También son chicos a los que yo he mantenido muy alejados del mundo de la comunicación, del colorín, de la fama... Entonces no se han criado en este mundo.

Ya está aquí el verano, ¿qué planes tiene?

Pues mira los planes míos son disfrutar de mi familia, poder comer todos los días con mis hijos y mi marido, hacer la compra, cocinar, bañarme, ver a mis amigos. Es un verano tranquilo. No me gusta viajar en los meses de verano, así que estaremos en casa y haciendo todo lo contrario a lo que hago a lo largo del año. Yo este año no he comido un día en mi casa, entonces eso para mí ya es un lujo.

Y de salud, todo bien, ¿no?

Pues de momento, gracias a Dios, todo bien. Todas las revisiones van saliendo bien, pero sigo estando controlada y consciente de que hay mucho tiempo por delante para seguir controlando. Pero estoy fenomenal, me encuentro llena de energía y eso es lo más importante. Al final uno sabe muy bien cómo está ¿no? Y yo pues estoy como antes, la verdad, como si no hubiera pasado nada, pero soy consciente de que sí que ha pasado.