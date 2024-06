Marta Riesco al ataque: "Antonio David Flores es lo peor que me ha pasado en la vida"

Marta Riesco, periodista española, ha revelado detalles sobre su relación secreta con el polémico personaje televisivo Antonio David Flores. En una entrevista con el programa 'Ni que fuéramos', Riesco admitió que "Antonio David es lo peor que me he pasado en la vida" y que le obligó a mentir a su madre sobre su romance con él, inventando una relación con un extranjero para encubrir la verdad.

Según las declaraciones de Riesco, el ex de Rocío Carrasco le pidió mantener su relación en secreto para evitar daños a su reputación: "Me dijo que no quería que quedase mal, como una amante, que no iba a salir bien parada (...) pero yo le pedía cada día que dejara públicamente la relación con Olga Moreno", quien en ese momento era su esposa. Además, la periodista afirmó que el matrimonio entre Moreno y Flores era más una fachada que una realidad, describiéndolos como una "pareja de cara a la galería".

Riesco también reveló que su relación con Flores comenzó en diciembre de 2020, lo que implicaría una unión de tres años. "En diciembre de 2020 fue la primera vez que nos dijimos 'te quiero'", confesó la periodista.

Incidente relacionado con la docuserie "En el nombre de Rocío"

Durante la entrevista, Marta Riesco mencionó un incidente relacionado con la docuserie "En el nombre de Rocío", en la que Rocío Carrasco denunció haber sufrido maltrato por parte de Antonio David Flores. Según Riesco, el excolaborador de "Sálvame" la dejó, advirtiéndole que no lo buscara más porque "le iba a joder la vida".

Antonio David Flores, una figura polémica en la televisión española

Antonio David Flores es un conocido personaje televisivo en España que ha estado involucrado en numerosas polémicas, incluyendo su turbulenta relación con su exmujer Rocío Carrasco y las acusaciones de maltrato hacia ella.

A lo largo de los años, Flores ha participado en diversos programas de televisión, como colaborador y concursante, generando controversia con sus declaraciones y comportamiento. Sálvame, Tómbola, Mujeres y hombres y viceversa o Gran Hermano VIP son algunos de los programas en los que ha participado. Su relación con Olga Moreno, con quien se casó en 2009, también ha sido objeto de escrutinio mediático.

El impacto de las revelaciones de Marta Riesco

Las declaraciones de Marta Riesco han sacudido el panorama televisivo español desde que se diera a conocer esta entrevista la semana pasada en el programa 'Ni que fuéramos', arrojando luz sobre la relación secreta entre la periodista y Antonio David Flores. Estas revelaciones han generado un gran interés mediático y han puesto en tela de juicio, una vez más, la credibilidad de Flores y la naturaleza de su matrimonio con Olga Moreno.