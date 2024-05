Jacob Petrus: "En 'Aquí la Tierra' no queremos abroncar ni lanzar mensajes catastrofistas"

Lo que comenzó como un experimento arriesgado de la cadena pública, en una franja habituada al corazón y los sucesos, ha acabado convirtiéndose en el emblema de la tarde de La 1. El programa 'Aquí la Tierra' cumple diez años de emisión en TVE, donde ha ofrecido más de 2.700 programas y cerca de 13.500 reportajes en todo el territorio español, con una media del 11,4% de 'share' a lo largo de este año. Desde sus inicios, el climatólogo Jacob Petrus (Manresa, Barcelona, 47 años) se ha puesto al frente de este espacio diario.

¿Estamos haciendo los deberes en la lucha contra la crisis climática?Esto sí que lo remarcamos mucho. Si nosotros queremos cambiar las cosas, tenemos que hacer cosas distintas. Y cosas distintas no significa vender el coche y desplazarte en transporte público todo el rato, pero sí hacer pequeños gestos. No lo veo tanto como hacer o no deberes, sino que se trata de una oportunidad de hacer las cosas distintas, de aprovecharlas. Por ejemplo, consumir productos de temporada y kilómetro cero, qué tipo de gastronomía puedes hacer, cómo recuperar cultivos que estaban abandonados.. La perspectiva de 'Aquí la Tierra' no es la de abroncar o lanzar un mensaje catastrofista, sino sensibilizar, aprender y ver que tenemos mucho camino que recorrer y que las cosas se pueden hacer de forma distinta y muchas de ellas fácilmente aplicable a nuestra vida cotidiana.