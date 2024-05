"Sin muchas herramientas como la IA es muy difícil hacer un periodismo de calidad"

La ciudad de Huesca se ha convertido una vez más en el epicentro del debate periodístico nacional. Esta vez ha sido con el XXII Encuentro de responsables de tecnología en los medios de comunicación españoles, organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón, que reúne durante dos días a más de 90 profesionales del sector.

El papel de la Inteligencia Artificial (IA) en la detección de 'fake news', las buenas prácticas en materia de ciberseguridad y cómo mejorar los modelos de suscripción para ganar difusión e ingresos han sido los temas principales de esta edición celebrada en el Hotel Abba.

A ella han asistido Isabel Poncela, presidenta-decana de la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, y Fernando García Mongay, director del Congreso de Periodismo de Huesca, quien ha agradecido la colaboración y patrocinio de ocho empresas tecnológicas.

El veterano periodista Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, y su hijo César González Antón, jefe de informativos de La Sexta, han ofrecido la ponencia inaugural compartiendo sus respectivas visiones sobre la evolución del periodismo en los últimos 25 años.

Para González Urbaneja, el oficio está atravesando un cambio de ciclo tecnológico similar al del año 2006 con el nacimiento de Twitter, de Facebook, del iPhone, de Airbnb... Una 'revolución' que, a su juicio, solo se puede comparar a la de 1976 con la eclosión del periodismo libre y la desaparición del plomo y la linotipia con la aparición de El País.

Ha reconocido que hasta ahora no se había acercado a la IA por "pereza", pero que tras hacer un experimento en primer persona "no he dormido esta noche pensando en la cantidad de trabajo que nos puede ahorrar a los periodistas porque aunque los riesgos son infinitos, las oportunidades que plantea a medida que crezca el conocimiento y el fondo documental son un salto mucho mayor del que ha supuesto la Wikipedia, que te resuelve una gran cantidad de problemas".

Mientras, César González ha defendido que "en nuestro oficio ya no solo somos periodistas, sino que también tenemos que ser expertos en muchas herramientas porque sin ellas es muy difícil hacer un periodismo de calidad".

Ha advertido a los compañeros y compañeras de profesión de que "no te va a sustituir la IA sino alguien que pueda utilizarla y por eso lo importante es que nos pongamos las pilas para aprender a utilizar los recursos que ofrece porque igual dentro de 20 años ya lo hace todo y entonces estamos 'muertos', pero tenemos 20 años de ventaja así que vamos a intentar aprender a no cogerle un miedo atroz, sino ver cómo podemos sacarle partido sin que nos quite de en medio". Por ello, ha animado a colaborar con los responsables de Tecnología de los medios "para que se apliquen nuestras necesidades y los criterios periodísticos".

César González Antón, jefe de Informativos de La Sexta, y su padre, el veterano periodista Fernando González Urbaneja, en Huesca. Javier Broto

Su padre ha animado igualmente a perder el temor a la inteligencia artificial "porque las nuevas herramientas son liberadoras y nos ofrecen un mundo de oportunidades como nunca antes, aunque puedan servir también para la desinformación", ha remarcado.

Pese a estos avances, el jefe de Informativos de La Sexta ha dejado claro que "las viejas reglas del periodismo siempre van a estar vigentes y aunque es verdad que hay una gran capacidad técnica con nuevos lenguajes audiovisuales en los jóvenes periodistas, quizá les falta un poco de tradición clásica y saber enganchar con una buena historia, una buena frase, una buena metáfora o una buena imagen".

En cuanto al debate sobre si hay que regular o no la IA, Fernando González Urbaneja reconoce que siempre ha apostado por que el Estado no se "entrometa" en el periodismo y en la libertad de expresión, aunque en este caso cree que "sí hace falta una regulación aunque los periodistas no podemos ceder ni un milímetro para proteger nuestra cláusula de conciencia ya que es un derecho constitucional que no tiene casi nadie".

Por su parte, Isabel Poncela ha destacado que la Inteligencia Artificial se ha convertido en el tema nuclear de debate "por las posibilidades que ofrece pero también por las amenazas, además de por cuestiones como la verificación, la propiedad intelectual o la generación de imágenes falsas". Y ha aprovechado para incidir una vez más en que "el periodismo bueno, serio, el veraz, el que contrasta, el que tiene buenas fuentes, ese que no tiene que ver con los pseudo medios de los que tanto se está hablando ahora, cuesta dinero y el reto es concienciar a la ciudadanía y encontrar métodos para que subsista a través de las suscripciones".