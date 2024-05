Óscar Díaz: "Quienes no ven cómo lucen los impuestos es porque no han recurrido a la sanidad pública"

Fueron tres semanas las que Óscar Díaz (Madrid, 52 años) tuvo que aguantar el secreto: era el ganador del bote de 'Pasapalabra'. Se llevó más de 1,8 millones de euros tras vencer a Moisés Laguardia, en un duelo televisivo que fue seguido en Antena 3 por más de 3,2 millones de espectadores y un 30,1% de cuota de pantalla. Ahora seguirá con sus obligaciones laborales aunque reconoce que la vida se le ha puesto un poco más cómoda.

¿Qué tal la resaca tras ganar el bote de 'Pasapalabra'?Es curioso porque ha habido como dos posresacas. La primera fue cuando se grabó, que fue más pausada porque no lo sabía mucha gente ni podían saberlo. Después de la grabación, como se vio en el programa, me llamaron mi madre y mi mujer y, tras salir de Antena 3, me estaban esperando también mis hermanas y sobrinillos. Fue precioso; era una sorpresa que me hizo llorar. Eran las únicas personas que lo han sabido durante las tres semanas entre cuando me lo dieron y se emitió. Fue una primera resaca tranquilita. Mi mujer Patricia y yo nos mirábamos en casa y nos sonreíamos (risas). Ya cuando se emitió el programa he percibido una oleada brutal de cariño. Y sí, he tenido resaca en cuerpo y forma. No he dormido nada cuando en realidad ya hubo tiempo para asumirlo, pero ver el afecto de gente muy cercana, pues remueve mucho y agrada.

Dijo que dedicará el bote a la hipoteca y soliviantar el colchón familiar. ¿Se va a dar algún capricho personal? ¿Va a dejar sus obligaciones laborales?De momento no. Es una inyección importante de dinero y, efectivamente, pues tampoco soy el mago de las finanzas. Si a lo mejor tuviera un conocimiento profundo de inversión, pues ahí seguramente vería para que cundiera más, pero en ese aspecto estoy bastante verde. No quiero borrarme del mundo. Los compromisos laborales que ya tengo adquiridos, sobre todo para este año, los voy a mantener. En unos meses voy a empezar a trabajar en un torneo de golf en el que llevo trabajando bastantes años, que es el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters. Y ahí voy a seguir. Luego es verdad que mi posición ahora es más cómoda, no puedo negarlo. Me permitirá elegir ciertas cosas con un poco más de calma.

¿Cuánto ha estudiado?Depende de las obligaciones personales y, sobre todo, laborales. Ha habido épocas en las que no he podido estudiar nada. Cuando me llamaron para 'Pasapalabra', que empecé a concursar en septiembre, acababa de salir de una mudanza con todo lo que supone y además estaba en plena vorágine de trabajo por ese torneo que se celebra prácticamente todos los años en octubre. Entonces, había semanas en las que no podía estudiar nada y le decía a mi mujer que mi aspiración ya no era ganar algún programa, sino que no me eliminaran de la silla azul y poder continuar para cuando llegue un momento más despejado hacerlo mejor. Pero claro, me he echado horas de reloj para el concurso: me he levantado a las 6:00 horas y, si no tenía trabajo, pues comía y seguía hasta bien entrada la noche. Es intenso, es una labor de mucha concentración. A veces es complicado no levantar la vista del ordenador, del móvil o las herramientas que utilizamos para prepararnos. Los días de grabación no podía dedicarle mucho tiempo al estudio porque prácticamente nos tirábamos todo la jornada en Antena 3.

Una sociedad más justa

¿No le parece injusto que ahora Hacienda se llevara un buen pellizco de su bote?Hay gente que me ha dicho también que soy un poco ingenuo (risas). Esto suena un poco utópico, pero es la base de una sociedad justa. Si nos basamos en que el sistema es imperfecto, que lo es sin duda, o injusto en algunos aspectos; o que hay personas que lo incumplen y buscan las artimañas para no aportar lo que tienen que aportar; o que hay dinero que se malgasta, estamos alargando una injusticia de base. Hay que cambiar esa manera de pensar. La mayoría de la gente lo hace bien. Creo que el Estado, en general, nos ofrece muchas ventajas y alternativas. A lo mejor hay gente que no ve cómo le luce el pagar impuestos porque no ha tenido que recurrir a la sanidad pública. En mi caso, por desgracia, hemos tenido que acudir y estamos satisfechos por cómo nos han tratado. Hemos salido adelante de bastantes circunstancias muy peligrosas gracias al gasto público que se ha hecho en sanidad. Y si mi familia no hubiera pasado por un hospital, pensaría exactamente lo mismo. No me supone ningún problema pagar impuestos.