Jon Bon Jovi: "No pienso ser el Elvis gordo"

Nostalgia, angustia y tristeza sobrevuelan buena parte de 'Thank You, Goodnight: la historia de Bon Jovi', la serie documental acerca de la banda de Nueva Jersey, que desembarcó hace unas semanas en Disney+. Organizada en cuatro capítulos de más de una hora de duración, la exhaustiva pieza describe el cansancio, el miedo y la incertidumbre de quien ha convivido durante años con el éxito y ahora apenas puede cantar.

La garganta de Jon Bon Jovi (62 años) comenzó a resentirse en 2013, pero el delicado estado de salud de sus cuerdas vocales se confirmó durante la minigira que la formación realizó en 2022, un 'tour' por Estados Unidos con el que la banda se preparaba para celebrar su 40 aniversario en 2023.

Fue entonces cuando los vídeos que los seguidores del grupo fueron subiendo a redes sociales mostraban que el cantante de 'Livin' on a Prayer' había perdido su magia. No es que ya no alcanzara las notas más agudas de sus grandes hits, algo normal con el paso de los años porque la voz también envejece, sino que exhibía una fatiga inusual y serias dificultades para seguir el tempo de cada tema.

'Thank You, Goodnight: la historia de Bon Jovi' sumerge al espectador de lleno en esa etapa casi crepuscular, con el vocalista sumido en un mar de dudas y probando todo tipo de terapias para tratar de restablecer su instrumento, mientras empieza los ensayos para el 'tour' de quince fechas que tiene por delante. "No necesito hacer esto, quiero hacerlo. No lo hago por el éxito, la admiración o el dinero. Solo quiero esforzarme, que se me de bien", se abre. "La alegría se da al volverte uno con la canción. Lo contrario es estar metido en tu cabeza, tener un yugo en cada palabra, todas las noches, es una tortura. Si no puedo dar lo mejor de mi lo dejo. No quiero estirar el chile, ni pienso ser el Elvis gordo", amenaza.

Al mismo tiempo, la pieza documental dirigida por Gotham Chopra pivota sobre otro eje, el de la historia de una banda que a lo largo de su trayectoria ha vendido más de 130 millones de álbumes y ofrecido más de 2.800 conciertos en cincuenta países, razón por la que forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. No es la historia de Bon Jovi un relato inusual, lleno de giros de guion y sorpresas. Al contrario, la serie pone de relieve lo importante que es el esfuerzo, el tesón y, por supuesto, una pizca de buena suerte para llegar a lo más alto del negocio musical.

Frustraciones

Centrado en la figura del artista, pero con abundante material de archivo y entrevistas en profundidad a mánagers, productores, familiares y a casi todos los integrantes que han formado parte del grupo, la serie inicia el retrato de John Francis Bongiovi describiendo los sesenta en EE UU, una época en la que la idea del sueño americano había alcanzado su máximo esplendor. "Podías ser lo que quisieras", apunta el cantante.

Hijo de un peluquero y una florista, reconoce que sus primeros coqueteos con la música, cuando apenas tenía seis años, le frustraron tanto que acabó tirando la guitarra por las escaleras de casa. Con doce o trece años, comenzó a enamorarse de ciertas canciones que oía en la radio y a cantar, y a los quince ya tenía claro que su vida iba a estar sobre el escenario. Militó en un par de bandas antes de mudarse a Nueva York, en 1980, para trabajar como chico de los recados en los estudios Power Station.

Allí el cantante aprovechó las horas muertas para grabar demos y maquetas. Entre ellas, estaba 'Runaway', una pieza que movió por todas las discográficas de la época sin éxito. Incansable, Jon Bon Jovi se presentó en la emisora neoyorquina WAPP, una radio de nuevo cuño que se dirigía a una audiencia más joven.

El tema entusiasmó tanto al director de la cadena que lo convirtió en un éxito radiofónico que acabaría saltando a todas las emisoras del país. Ahora sí, los sellos se lo rifaban y PolyGram acabó contratándolo. Con la maquinaria en marcha, solo quedaba formar el grupo: David Bryan (teclista), Alec John Such (bajista), Tico Torres (batería) y Richie Sambora (guitarrista).

Pese a 'Runaway', el éxito de la banda no fue instantáneo. Ni el álbum de debut, 'Bon Jovi', publicado en 1984, ni '7800º Farenheit' (1985) despuntaron demasiado, pero con 'Slippery When Wet' (1987) y 'New Jersey' (1988) se convirtieron en unas estrellas, con giras de 240 conciertos al año que les dejaban para el arrastre. A partir de entonces no sería extraño que se tomasen varios años de descanso entre disco y disco, probando suerte con carreras en solitario y desatando todo tipo de rumores acerca de la disolución de un grupo que resurgió varias veces de sus cenizas con discos como 'Keep the Faith' (1992), 'These Days' (1995) o 'Crush' (2000).?

La serie asoma también al fenómeno fan, a los problemas con las drogas y el alcohol de algunos de los miembros de una banda bastante más saludable de lo que uno se imaginaría -al parecer Jon Bon Jovi apenas ha coqueteado con las sustancias-, apunta el cisma que provocó la llegada del grunge y toca de lleno la marcha de algunos de sus integrantes, especialmente la de Richie Sambora en 2013, el otro líder de la formación, cuya extraña salida dejó al grupo herido de muerte. El propio Jon Bon Jovi dice no haberla asimilado y señala que aún espera que vuelva.