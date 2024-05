"Denunciamos el viejo acoso del poder a los medios disfrazado esta vez de lucha contra los bulos"

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el World Editores Forum (WEF) han emitido un comunicado en defensa de la libertad de expresión y contra los bulos. En el documento, los firmantes apoyan el “movimiento social que reclama una mayor limpieza y y honestidad en las informaciones que se difunden” y a su vez denuncian el “acoso del poder a los medios de comunicación disfrazado, al menos esta vez, con la noble intención de acreditar a quienes difunden bulos”.

El texto incide en la necesidad de “separar la información de la manipulación, la opinión de la propaganda, el análisis de la calumnia, y la verdad de la mentira”, pero considera “inaceptable”, en consonancia con la Declaración de Santiago +30 sobre la libertad de prensa, que el Gobierno “pretenda meter en el mismo saco a todos aquellos que no están de acuerdo con su proceder”. Por este motivo, y citando los casos del 'Washington Post' y el 'New York Times' en 1971 que demostraron las mentiras del gobierno de EE. UU., recuerda que la libertad de prensa existe para “proteger a los gobernados y no a los gobernantes”.

En este sentido, tanto WAN-IFRA como WEF lamentan que algunos ministros del Gobierno y portavoces del partido que los sostiene estén “cayendo en lo que tratan de evitar”, y hayan “desenvainado el dedo acusador” y señalando como “mentirosos y manipuladores” a profesionales “que no están de acuerdo con lo que el Gobierno hace o dice” y corren el riesgo, señala el escrito, “de decirlo”. Uno de los últimos casos -no el único- ha sido el del director de 'El Debate', Bieito Rubido, señalado por unas declaraciones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una tertulia. "Queremos trasladar todo nuestro apoyo y afecto" señalan en el comunicado.

Los responsables de WAN-IFRA, con su presidente Fernando de Yarza y su CEO Vincent Peyregne al frente, recuerdan que representan a 18.000 periodistas y empresarios de la comunicación de 109 países que se rigen por una máxima: “publicar lo que sabemos que es cierto y no publicar lo que sabemos que no es cierto”. Los firmantes, entre la que se encuentra también la presidenta de WEF, Martha Ramos, consideran que aquellos que ponen sus publicaciones “al servicio de un partido o una ideología” no están informando “sino manipulando”, pero pide al Ejecutivo no caer en “intenciones inquisitoriales” detrás de la idea “honesta” de procurar que toda la información sea veraz y fiable”.