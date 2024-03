La zaragozana Adriana Abenia denuncia el poco apoyo que recibió cuando se le salió un pecho

La presentadora de televisión, escritora y colaboradora de Zaragoza, Adriana Abenia, ha recordado en el programa de TVE 'D Corazón' el momento más incómodo que ha vivido en una alfombra roja. La zaragozana colabora en este programa de 'corazón' de la 1 y este fin de semana, mientras repasaba alguno de los 'looks' más llamativos de un 'photocall', sacó el tema de su momento televisivo más vergonzoso delante de toda España.

Abenia ha recordado la gala de premios en la que enseñó un pecho sin querer. "Estaba embarazada de dos meses. Estaba con un frío, un mal cuerpo, unas náuseas...", ha recordado Abenia en 'D Corazón'. "De repente se me salió una teta y mi marido estaba a otra cosa que no debería. Fue Kira Miró la que me avisó, pero claro, ya era demasiado tarde", ha explicado la presentadora. Y es que, las cámaras captaron el momento en el que se le vio el pecho en la alfombra roja.

"Entré en crisis"

La presentadora y colaboradora zaragozana Adriana Abenia ha explicado también este fin de semana en el programa 'D Corazón' que se habría ido de la fiesta cuando enseñó un poco un pecho sin querer: "Entré en crisis. Yo me habría ido de la fiesta, pero porque me pilló en un momento sensible. Sin embargo, mi marido me dijo: 'Adriana, solo es una teta'. Y yo: 'claro, como a ti no se te ha salido...'", ha destacado entre risas.

Adriana Abenia enseña un pecho

Lo que más lamentó Adriana Abenia de ese momento en el que se le vio un pecho en televisión fue la poca ayuda que recibió en medio de ese vergonzoso acontecimiento. "Nadie. No había sororidad. Las mujeres no me dijeron nada, los hombres tampoco", ha denunciado la presentadora zaragozana en 'D Corazón'.