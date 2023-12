Las noticias más vistas en HERALDO en 2023

A lo largo de todo un año muchas son las noticias que se generan en el ámbito aragonés, nacional e internacional. Estas son algunas de las informaciones más leídas por los lectores de HERALDO.es en 2023.

David Melero: “Compramos el décimo premiado por casualidad una hora antes de que se cerrase la venta”

Aunque llevaban 12 años vendiendo lotería del Niño desde el bar El Nacional, ubicado a pie de carretera en la localidad zaragozana de Villamayor de Gállego, lo que jamás habrían imaginado David Melero y su compañera, Sandra Hernández, era que les acabaría tocando el décimo menos pensado.

La tragedia de la joven familia zaragozana fallecida en el accidente de Torralba

Inés Bellido, embarazada de una niña, y Tomás Aróstegui viajaban con su hijo de 2 años. Murieron todos calcinados en el accidente de Torralba de Ribota.

Muere la aragonesa Laura Gómez-Lacueva, actriz de 'Oregón TV' y 'La que se avecina'



Muy popular gracias al programa 'Oregón TV', 'La que se avecina' y sus papeles de E.T. o de abuela de la familia Gálvez en ‘Oregón TV’, la aragonesa Laura Gómez-Lacueva falleció el 30 de marzo a los 48 años tras una larga enfermedad.

Javier Lambán, ingresado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza

El presidente de Aragón sufrió una infección de orina leve, con un poco de fiebre y los médicos decidieron su traslado desde su domicilio en el municipio de Ejea de los Caballeros hasta el hospital Miguel Servet, donde ingresó.

El Tuno, destino de la princesa Leonor en su primera salida por Zaragoza: "Fue muy agradable y una más del grupo"

El Tuno es uno de los tradicionales bares de la zona de la Universidad de Zaragoza. Destino habitual de muchos universitarios y uno de los bares más frecuentados por los jóvenes militares de la ciudad por su gran barra y su oferta de ensaladas, bocadillos y otros platos a un precio excelente. Pero este verano, el establecimiento se hizo famoso en toda España porque la princesa Leonor lo visitó junto a sus compañeros en su primera salida por Zaragoza.

El drama de un negocio del Pirineo: "Hemos cerrado el restaurante al mediodía por falta de personal"



El Hostal Kimboa de Ansó ha tenido serias dificultades durante varios veranos seguidos para encontrar trabajadores para los meses de julio y agosto y ha tomado esta "dolorosa decisión".

Tania Giménez, con 7 hijos, dejará de cobrar el paro en Zaragoza: “No vamos a poder ni comer ni pagar el alquiler”



A Tania Giménez, una zaragozana de 36 años a cargo de siete hijos, "todos con mis apellidos, soy la única responsable de ellos", le volvieron a denegar el pasado enero por tercera vez el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Lo ha recurrido. Está "desesperada".

Cierran los Helados Italianos del paseo de la Independencia de Zaragoza después de 40 años



Si hay unas heladerías que acompañan a los zaragozanos desde la infancia esas son los Helados Italianos. Repartidos por la ciudad hay ocho establecimientos, pertenecientes todos a una misma familia, que tienen su origen hace 90 años. Sin embargo, a principios de diciembre, uno de ellos ha bajado la persiana para siempre, el situado en el céntrico paseo de la Independencia de Zaragoza.

Jesús Vallejo y María Delgado se dan el 'sí, quiero' en el Pilar



El jugador del Real Madrid Jesús Vallejo contrajo matrimonio el viernes 23 de junio con su novia María Delgado en la basílica del Pilar tras varios años de relación. Convertidos ya en matrimonio, el futbolista zaragozano y la nutricionista salieron de la basílica bajo una lluvia de pétalos. Rodeados de familia y amigos, demostraron su amor ya en la plaza, esa que no dudan en fotografiar en sus visitas a la ciudad.

Un F-18 se estrella en la Base durante una exhibición y el piloto salva la vida al eyectarse



Un cazabombardero F-18 del Ejército del Aire se estrelló el sábado 20 de mayo en la Base Aérea de Zaragoza dentro del recinto militar, pero en un punto muy próximo a la valla que separa la instalación de la carretera A-120 y la rotonda de Plaza. Afortunadamente, el piloto, el capitán Daniel Pérez Carmona, logró eyectarse a tiempo del aparato.

El calvario de una pareja zaragozana: "Hemos estado pagando el gas de otro vecino y encima llevamos más de un mes sin calefacción"



La que se suponía iba a ser una de las épocas más felices de su vida, el estreno de su casa el pasado mes de octubre, se ha convertido para una pareja de zaragozanos en una pesadilla con las compañías energéticas, que empezó con un repentino corte del gas en diciembre sin motivo aparente.

La única víctima hospitalizada de la gran tormenta de Zaragoza: "Durante días todo me sabía a barro, hasta el agua embotellada"



La zaragozana Yolanda Fernández, de 50 años y dependienta del estanco de Montecanal no olvidará nunca el pasado 6 de julio de 2023 cuando fue sorprendida por la riada que les pilló a su marido y a ella en el coche de camino a Puerto Venecia. “Recuerdo todo lo que pasó a la perfección, con todo detalle. Desde que me arrastró el agua hasta que un agente de la Policía Local me rescató”, desvela la afectada

Multa de 750 euros por hacer este gesto al fumar en una calle de Zaragoza



Los fumadores lo van a tener un poco más difícil en Zaragoza. La capital aragonesa, una de las pocas de España que mantiene la prohibición de fumar en las terrazas, también multará a aquellos fumadores que tiren las colillas al suelo. Este gesto conllevará una sanción de entre 50 y 750 euros desde el viernes 23 de junio, día en el que entra en vigor la 'Ordenanza de limpieza y gestión de residuos domésticos' aprobada por el Consistorio y publicada el 2 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.