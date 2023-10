El exdirector de 'Sálvame' ve "fatal" la forma en que se comunicó el fin del programa

David Valldeperas, exdirector de 'Sálvame', ha sido entrevistado por Malbert en su pódcast 'Querido hater'. Durante la conversación, que vio ayer la luz, Valldeperas habló largo y tendido acerca del formato de La Fábrica de la Tele y la forma en la que Mediaset había comunicado el fin del programa de corazón. "Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero, a todo el mundo. Si hay un cambio editorial, se reúne a la gente y se habla, pero hacerlo por detrás... Creo que no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", explicaba el exdirector del espacio a Malbert.

Lo cierto es que semanas antes de que se anunciase su cancelación, Mediaset reunió a los miembros del equipo que hacía el programa, intranquilos debido a una serie de rumores que no dejaba de crecer, y, como recordaba el 'influencer', les dijo que no se preocuparan. "Era un golpe de Estado. Eso era la hoja de ruta que había prevista, pero había un plan y lo ejecutaron", reflexionaba.

Niega que detrás haya motivaciones políticas. "Yo creo que el fin de 'Sálvame' responde a un cambio de línea editorial, de verdad. Se nos da una dimensión que no es tal. 'Sálvame' era un programa de entretenimiento donde la política no entraba. Hay mucha literatura alrededor y las cosas son mucho más simples. 'Sálvame' no respondía a las expectativas de la nueva dirección. No querían un programa incómodo o gamberro, con contenidos sorprendentes", comentaba Valldeperas que cree que "había una intención de desprestigio" en la forma de anunciarlo, en referencia al término de "telebasura" que se utilizó en la exclusiva de El Mundo.