Patricia Conde: "Nunca he querido ser igual que nadie ni hacer lo mismo que los demás"

Con las maletas hechas a punto de iniciar sus vacaciones de verano, la actriz y presentadora Patricia Conde (Valladolid, 53 años) recibió una llamada para ponerse al frente de ‘José Mota Live Show’, el programa que se emite este jueves por la noche a partir de las 22.35 en La 1 y que comparte junto al popular cómico manchego. Además, prepara para la cadena pública un nuevo concurso titulado ‘Invictus’, cuya emisión está prevista para la próxima temporada.

Contó que suspendió sus vacaciones de verano para estar en ‘José Mota Live Show’.

No soy de organizar vacaciones ni de comprar billetes tres meses antes como hacen algunos de mis amigos. Sin embargo, este año me puse a organizarlo como una persona normal. Y lo hice pensando que, tras grabar ‘Invictus’ y hacer la promoción de la película ‘Vacaciones de verano’, me podría ir de vacaciones. Pero me llamaron de José Mota y al día siguiente ya estaba reunida con él, porque no le puedes decir que no. Es uno de los grandes cómicos que tenemos y también un actor consagrado que ha demostrado tener grandes dotes interpretativas. Es un compañero muy completo que, de pronto, te hace un programa en directo, como un concurso, una película o un drama. Esos actores que se transforman son los que más me gustan de mi profesión.

¿Cómo alterna esos momentos de la profesión en los que se le juntan varios proyectos a la vez con otros periodos más de sequía laboral?

Tengo la suerte de que, estando inmersa en un proyecto, me han salido otros a los que he tenido que renunciar. Nos suele pasar a casi todos. Siempre pienso que se pongan de acuerdo, se organicen y cuando acabe una cosa hago otra. Quiero ser prudente y hacer las cosas bien, no acaparar ni abarcar mucho. Si me toca una cosa, me centro en eso. Ya tuve una época en la que hice esa locura tan sana, que era compaginar un directo a diario como ‘Sé lo que hicisteis’ y salir corriendo al teatro. Estuve así porque tenía entonces 30 años, no nació mi hijo y era el momento de hacerlo ahora o nunca. No tenía más vida que el teatro y trabajar de lunes a domingo. No descansaba ningún día, pero me gustaba aquel ritmo porque sabía que era un ratito. Ahora disfruto de otra manera más reposada.

En su carrera trabajó con los grandes cómicos del país, como Florentino Fernández o Santiago Segura. ¿Qué diferencias encontró con José Mota?

Cada persona es un mundo, pero lo bonito es que a todos nos une la misma pauta, que es el humor. Todos tenemos sentidos del humor diferentes y muy dispares. He tenido la suerte de pasármelo superbien con todos. Y no solo con ellos, sino también con otros cómicos con los que no he trabajado, pero a los que admiro muchísimo. Por ejemplo, me hace mucha gracia el humor inglés. Me encantan los Monty Python y cómicos británicos como Ricky Gervais. Pero me siento una persona muy afortunada y agradecida por haber podido trabajar con cada cómico de este país.

¿Le gustaría en un futuro hacer un humor más cercano a Ricky Gervais en los Globos de Oro?

Yo veo ‘After Life’ y me derrito. Me gusta lo que hacen. En el futuro me veo siendo yo, Patricia Conde, haciendo lo que más me gusta. Nunca he querido ser igual que nadie ni hacer lo mismo que hacen los demás. Siempre he ido un poco por libre desde que era pequeña. Me puedo fijar en algo que me gusta mucho y que me hace reír, pero no juzgo.

¿Ha surgido la oportunidad de otro reencuentro televisivo con el equipo de ‘Sé lo que hicisteis’?

Neox nos reunió en 2021 para las preuvas y fue muy bonito ver a compañeros y compañeras con los que he crecido. Lo que pasa es que, cuando has tenido una relación muy larga y ha habido un cese de esa relación, pasan los años y te das cuenta de que cada uno ha rehecho su vida. Como cuando te encuentras con un ex después de muchos años: os reís de lo mismo, pero han pasado tantas cosas que algo ha cambiado y ya no es lo mismo. Sigues queriéndolo igual, pero volver sería raro. Por ejemplo, a todos nos encanta ‘Friends’, pero cuando se han juntado los protagonistas para hacer una lectura de guion ha sido todo raro.