Esta es la fecha en la que Google Drive dejará de funcionar para siempre en tu ordenador: cómo salvar tus documentos

Desde hace unos días, Google comenzó el borrado completo del contenido multimedia disponible en Hangouts, una aplicación de chat que también cerró. Sin embargo, la preocupación de los usuarios sobre qué pasará con sus archivos de Google no ha hecho más que aumentar tras conocerse que, ahora, es el servicio de Drive el que corre peligro. El equipo de soporte de la compañía estadounidense de Alphabet ha anunciado que este almacenador de documentos en la nube ya no va a recibir ninguna asistencia en algunas de las versiones de ordenador de Windows, lo que se traduce en una mayor posibilidad de sufrir ataques de terceros, es decir, que aquellos archivos que estén en ordenadores con esas versiones pueden quedar expuestos.

Pero, ¿qué quiere decir este aviso exactamente? Pues que la aplicación para PC dejará de funcionar. Los archivos que se tengan almacenados se mantendrán tal y como están, pero Drive ya no estará operativo, al menos, en algunas versiones concretas de Windows. El cese de actividad se hará operativo a partir de agosto de 2023 en la aplicación de Drive de ordenadores con Windows 8, 8.1, Windows Server 2012 y en todas las versiones de Windows de 32 bits. Todos ellos quedarán expuestos a fallos de seguridad que pueden ocasionar la entrada de ‘malwares’ y terceros en nuestros documentos.

Así que, no queda más remedio que revisar que la versión de Windows instalada en el ordenador es de 64 bits al igual que en Windows 8 /8.1, aunque estas preocupan menos porque no son tan populares. De hecho, Google recomienda pasar a Windows 10 para poder disfrutando de File Stream de Drive y poder seguir sincronizando todos los archivos en la nube entre el ordenador y otros dispositivos como el móvil o la tablet.

Cómo proteger mi Drive de un ataque de malware

Aunque apenas quedan unos días para que Google haga efectivo este cambio, la aplicación seguirá funcionando. El único problema es que no recibirá actualizaciones, lo que provoca que esté más expuesta y sea más vulnerable a los ataques maliciosos. Es decir, si tu ordenador tiene las versiones de Windows que van a verse afectadas con el cambio, los archivos que se estén almacenando en la nube pueden ser el objetivo de un ataque de ‘malware’. Así que, para proteger el Drive, lo mejor es pasar a Windows 10 para poder seguir empleando la aplicación sin problema. Además, si no queremos descargárnosla, también está disponible la versión web del servicio que ofrece la mayoría de las funcionalidades de la ‘app’ y que no va a estar sometida a estos cambios.

Hay que recordar que el paso a Windows 10 es gratuito con un ordenador en el que tengamos la versión 7 u 8, siempre y cuando se conserve la clave original del sistema operativo. Así que, en este caso, solo hay que revisar que se cumplan los requisitos y el PC pasará, por sí solo, de la antigua versión a la novedosa con la que podremos seguir haciendo uso de la ‘app’ de Google Drive.