Carlos Alsina se siente señalado por Àngels Barceló y la reta a un cara a cara para hablar de "mentiras y soflamas"

El presentador del programa de radio de Onda Cero 'Más de Uno', Carlos Alsina, ha sorprendido este jueves a sus oyentes con una ácida propuesta a una presentadora de la competencia, Ángels Barceló, conductora del programa 'Hoy por Hoy', el programa matinal de la Cadena Ser que coincide en franja horaria con el suyo, al sentirse señalado por el trato dado a Pedro Sánchez en sus últimas entrevistas.

Alsina ha querido responder así a un editorial de Barceló este miércoles en el que criticaba la forma en la que se ha entrevistado al candidato del PSOE y presidente del Gobierno en televisiones y estudios de radio, desde donde, según ella, "se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad".

"Durante toda la legislatura, Pedro Sánchez ha dejado que dijeran, aunque lo que dijeran no se correspondiera exactamente con la realidad", decía Barceló. Para la periodista, el presidente del Gobierno se ha sometido a entrevistas que se han convertido en "auténticos debates donde curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista’’.

‘’No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado, y que la entrevista no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir. Una regla que no deberíamos olvidar nunca", continuaba reflexionando la periodista.

Àngels Barceló: "Cuando tengo dudas sobre mi profesión, la sensación de no encontrar el camino, siempre acudo a la referencia: Iñaki Gabilondo. Él habla de distinguir entre periodismo y 'paraperiodismo'. No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado".

Alsina se ha sentido señalado con estas palabras al conducir uno de los programas a los que ha acudido el líder socialista en los últimos días (fue entrevistado en 'Más de Uno' el pasado lunes 19 de junio) y se ha visto reafirmado tras hablar con la propia Barceló. "Para evitar malas interpretaciones, he consultado a mi admirada Ángels Barceló si se estaba refiriendo a mí y me lo ha confirmado", ha expuesto con tono serio en directo.

Ayer Ángels Barceló hablaba en 'Hoy por Hoy' de esos "estudios de radio" desde donde se ataca a Pedro Sánchez con "soflamas mañaneras, inquinas y faltando a la verdad"



Alsina responde y le reta a conversar sobre el periodismo y las mentiras. Hoy mismo. Si ella quiere.

Su respuesta a la catalana no ha tardado en llegar y la ha retado a "conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas y la relación del presidente con los medios". La ha invitado a hacerlo cuando ella quiera y ante los oyentes de ambos programas. "Hagámoslo, ahora mismo. En amor, inquina y buena compañía", ha subrayado el periodista de Onda Cero.

Desde su emisora señalaban a mediodía que la propuesta para este cara a cara periodístico todavía no había tenido respuesta.