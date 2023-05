El gran fracaso de 'Citadel', en Prime, es el silencio. La irrelevancia del 'spoiler', irónicamente. No la hemos visto ni una semana en tendencias ni hay grandes revuelos cuando un personaje descubre sus cartas y cambia por completo la trama. La gente no habla, no cuchichea, no intenta adelantarse al guion porque, aparentemente, nadie la ve. Y es injusto porque, sin duda alguna, es mucho mejor serie que la inmensa mayoría de bazofias que se remueven en Twitter e Instagram. Ojo, no digo que sea 'la gran' serie de espías, ciertamente es la muestra de que poner mucho dinero -es la segunda serie más cara de la historia- no la convierte en excelente. Pero, leche, es muy divertida.

Esta semana, Amazon lanzó un comunicado en el que destacaban dos segundas cosas. Primero, que 'Citadel' era la segunda serie más vista de la historia de la plataforma. Segundo, que hay una segunda temporada en marcha. Entonces, me pregunto ¿quién miente? ¿Es un éxito o un fracaso? ¿Habrá una oscura trama de influencias que intenta silenciar la serie? ¿No la ve nadie pero como les sobra el dinero van a seguir rodando capítulos hasta que funcione?

El caso es que a mí me gusta. Me entretiene. Es una serie de palomitas, como diríamos antes: persecuciones, explosiones, personajes que cambian de bando... Una mezcla entre James Bond, Bourne y los Agentes de Shield.

De hecho, estoy bastante seguro de que quien busque un sencillo rato de puro divertimento no se arrepentirá de verla. Incluso, como yo, se alegrará de que vengan más capítulos.