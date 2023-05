Chenoa será la presentadora de la próxima temporada de Operación Triunfo

El famoso y afamado programa de televisión 'Operación Triunfo' vuelve de la mano de Prime Video, con un formato similar al de todas las ediciones anteriores pero esta vez con la particularidad de ser fuera de la televisión convencional, pues será en la plataforma de cine y series, que últimamente se ha dedicado a explorar otros mercados como el de los programas. Pero esta no es la única sorpresa que aguarda el 'show' televisivo que saltó a la fama en 2001: Roberto Leal ya no será su presentador. El relevo lo toma, precisamente una de las caras más conocidas de aquella primera edición. Será Chenoa, actualmente jurado de otro programa -'Tu cara me suena- la que se ponga al frente del 'talent' musical.

Ha sido la plataforma de Amazon y la propia cantante quienes lo han anunciado por medio de su perfil en Instagram. La cantante lo ha hecho, además, recordando uno de sus temas más recordados: "Cuando tú vas... ¡yo vuelvo! Por fin puedo contaros que soy la presentadora de ‘OT 2023".

Cuando arrancará Operación Triunfo con Chenoa

Desde 2016, Chenoa compagina su carrera musical con su trabajo en televisión y radio. Ha lanzado nueve discos desde que saliera de la Academia de Operación Triunfo y ha colaborado con artistas como Ricardo Arjona, Andrea Bocelli, Sergio Dalma, Carlos Baute y Gloria Trevi. Además, ha participado en multitud de formatos televisivos.

El de mayor repercusión ha sido su labor como jurado en 'Tu cara me suena', concurso en el que lleva participando seis años y que actualmente emite su décima temporada. Fue concursante de 'Celebrity Bake Off España' de Amazon Prime Video en 2021 y ha participado en otros populares programas de televisión como 'Zapeando', 'Likes' y 'La Noche D'.

Está previsto que la cantante dé el salto como presentadora del programa que le lanzó a la fama a finales de este año. Será la duodécima edición y con Chenoa se abrirá una cuarta etapa en la historia de OT, después de su debut en La 1 en 2001, su paso a Telecinco y su regreso a la cadena pública en 2017.