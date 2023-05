Jordi Wild, youtuber: "No soy un intruso porque no hago periodismo"

Nacido en Manresa en 1984, Jordi Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Wild, es uno de los comunicadores con más seguidores en España y Latinoamérica con más de 15 millones de suscriptores en sus dos canales de Youtube: El Rincón de Giorgio, creado en marzo de 2013, y The Wild Project, siete años después, en marzo de 2020 coincidiendo con el inicio de la pandemia de la covid-19. También tiene 3,6 y 3 millones de seguidores en Twitter e Instagram. Ha ganado las dos convocatorias del Premio Esland (acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra) al mejor programa de entrevistas. Su último libro, 'Así es la puta vida', lleva como subtítulo El libro de antiayuda. Sus programas para millones de seguidores se emiten desde un estudio del centro de Manresa.

¿Cómo empezó como comunicador?Hace diez años era actor y había trabajado como modelo. Estaba cansado de la interpretación y de hacer castings. Descubrí el mundo de los youtubers y supe que había personas que hacían espectáculo y videos desde su casa y llegaban, entonces, a cientos de miles de personas. Me pregunté por qué no lo intentaba y, de esta manera, podría llegar al gran público sin que nadie me diera permiso y sin intermediarios. Empecé con videos desastrosos grabados con el móvil, utilizando libros como trípode para que el teléfono se aguantara de pie, sin micrófonos. Todo muy cutre.

¿A qué cree que se debe este fenómeno comunicacional?Se me da muy bien comunicar, creo que hablo bien y tengo facilidad para llegar al gran público. Creo que he seleccionado bien los temas que les interesa a los suscriptores. Antes de empezar The Wild Proyect en marzo de 2020, tenía un canal con millones de suscriptores, donde había de todo desde humor, sketches, criminología, videos de viajes, etc.

¿Cuántos suscriptores y seguidores tiene en la actualidad?Ahora mismo The Wild Project tiene 3,74 millones de suscriptores y El Rincón de Giorgio, mi otro canal, he superado los once millones. Entre los dos son más de 15 millones. En Twitter e Instagram tengo 3,6 y 3 millones de seguidores respectivamente.

Hace entrevistas en profundidad y deja que el invitado se explaye durante horas….¿Qué es ser periodista?. El que tiene una carrera universitaria, el que muestra verdades aunque yo me pregunto qué es la verdad o si existe una única verdad. Porque puedo traer a dos personas distintas a mí programa a hablar del mismo tema y es posible que cada una de ellas me cuente dos versiones contrarias. No me considero un intruso porque no me considero periodista ni tengo pretensiones de ocupar ese espacio.

La mayor parte de los medios de comunicación consideran que una entrevista radiofónica o televisiva que dure más de 24 minutos no la aguanta nadie. Y, en cambio, usted hace entrevistas de varias horas que se consumen muchísimo entre población muy joven, que supuestamente es la más difícil de entretener. ¿Cuál es el secreto?El problema no es que los jóvenes no aguanten una conversación larga. El problema es que los medios tradicionales ni lo intentan y ni saben hacerlo. Y lo peor, y aquí está la clave: no quieren aprender a hacerlo. Porque si tuvieran más humildad y, en vez de vernos como intrusos, enemigos, como a cuatro niñatos que hacen no sé qué, nos vieran como personas válidas e inteligentes que profundizan en temas interesantes y hacen buenas preguntas, seguramente aprenderían a hacer lo mismo. El formato clásico de los programas de televisión y radio está, para mí, en decadencia y, como no se actualicen, van a quedar reducidos a panfletos políticos e ideológicos. Yo adoraba los programas de televisión y radio con buenos debates, entrevistas interesantes, pero ya no existen. Hoy todo se limita a debates en los que ya sabes lo que van a decir cada uno de los participantes antes de que abran la boca. Qué gracia tiene eso.

¿Cómo elige a los personajes que entrevistas?Quiero personas que me interesan a mí, tengan buenas historias que contar y con los que consiga una buena conexión. Nunca traeré a personas que no soporte.

Usted ha hablado mucho de la dictadura del 'click'…Es un cáncer del periodismo actual. Un buen periodista es aquel que va a mostrar la verdad independientemente de si va a tener éxito o no. Cuando tú dependes de llamar la atención para poder subsistir, te conviertes en alguien sólo interesado en enganchar, casi de una forma adictiva, al consumidor. La calidad se resiente y el periodismo se convierte en 'fast food'. La población entre los 14 y los 30 años ha desertado de la prensa tradicional. Está totalmente volcada en los youtubers.

¿Qué reciben que no encuentran en los medios tradicionales?Naturalidad por una parte. Por otra, la gran mayoría de personas como yo no tenemos a nadie a quien rendir cuentas. A mí no me financia nadie. No estoy en ningún grupo editorial. Puedo tener libertad para hablar de lo que sea y todo esto se valora mucho. La prensa está instrumentalizada y hay tantos intereses ocultos que nunca se atreverá a criticar a sus patrones. Yo no tengo patrones. Hablo de lo que quiero y el único que me puede decir algo algún día es Google, que es la propietaria de Youtube, pero nunca se meten en los contenidos a no ser que se digan groserías muy fuerte o te centres en temas sexuales o gore. Las personas que hablan sin filtro son más valoradas por los más jóvenes.

Los medios tradicionales están muy interesados por los podcast y hay una pelea para conseguir el de mayor audiencia. Pero el más escuchado en España es el suyo. ¿Siente que tiene una gran responsabilidad?No pienso mucho en ello ni siquiera en si tengo algo que aportar a la sociedad. Soy muy realista. Hay algunos que entretienen con el balón, el cine y yo entretengo en internet. Si puedo aportar un contenido más elevado me alegra y me gusta cuando los seguidores te dicen que han aprendido de tal o cual entrevista. Me pone contento, pero no es mi objetivo principal.