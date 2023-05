El zaragozano Eneko estalla por primera vez en 'Masterchef': "¡Me has destrozado el plato!"

La tensión regresó este lunes a 'Masterchef 11' y los conflictos se sucedieron con broncas entre los participantes y por primera vez afectaron al zaragozano Eneko, que protagonizó una sonora discusión con Ofelia, semifinalista de Masterchef 9. Fue la invitada especial y se convirtió en la pareja del aragonés para cocinar, que se quedó solo en el primer reto de la noche: "No me siento el excluido para nada, todo lo contrario", aseguró el exfutbolista.

La prueba que llevó al enfrentamiento suponía cocinar por relevos y así lo hicieron: "Yo con los géminis me entiendo", aseguró la semifinalista de la novena edición del programa... pero al final la cosa se torció y Eneko no pudo trabajar con ella, terminando fuera de sus casillas. El exigente concursante se estaba jugando el delantal negro y gritó: "¡Es mi plato, tía!", después de escuchar los comentarios de Ofelia.

Bronca y reconciliación

Y tras la salida de tono, el exfutbolista continuó: "Cada cosa es como… El plato que tú quieres, el arroz que tú quieres y has destrozado la costilla", ha acabado por decirle Ofelia. "No, has destrozado tú el puñetero plato", ha asegurado él.

La tensión se disolvió en cuanto terminaron la preparación del plato, que fue muy bien valorado por los jueces. De hecho lo consideraron el mejor de la prueba. Tras las opiniones de los chefs, Eneko aseguró que había sido un cocinado intenso. "Creo que han sido mis primeros gritos en 'Masterchef", aseguró.

El programa continuó con discusiones y tensión. Tras enfrentarse a una primera prueba por parejas y relevos, David, Ana, Laura, Camino, Merce y Jotha se colgaron el delantal negro y participaron en la prueba de eliminación que terminó con la expulsión de Laura lo que dejó devastados a todos los concursantes tras no superar la última oportunidad en la que se enfrentó a dos aspirantes: Claudia y Albert en una prueba en la que debían replicar un plato del chef Roberto Ruiz. Finalmente Claudia consiguió el acceso al programa y es la nueva concursante de 'Masterchef 11'.