Mónica Herrero: "La comunicación es un jardín fácil de invadir"

La periodista Mónica Herrero Subías (Barbastro, 1975), directora de información del Opus Dei en Roma y profesora de la Universidad de Navarra, habló sobre la importancia de la escucha en la dimensión comunicativa de los proyectos de evangelización en la 47ª Asamblea anual de delegados de Torreciudad celebrada recientemente en la ciudad del Vero.

¿Cómo ve la situación del periodismo local?Tiene la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos conociéndolos de cerca. Con la guerra de Ucrania se está viendo que es muy diferente estar ahí o no. ¿Qué aporta que la veterana corresponsal del diario argentino ‘La Nación’ Elisabetta Piqué esté en Ucrania? El periodismo de proximidad, contar qué está pasando ahí. El periodismo local es por su propia naturaleza de proximidad y tiene la responsabilidad de serlo de verdad, y que la proximidad marque la agenda.

¿Esta falta de escucha nos aleja de las audiencias?Sí y ahí es donde pienso que el periodismo local tiene muchas oportunidades para tener una agenda que marquen los ciudadanos y no tanto la agenda política en una crisis de confianza hacia las instituciones. El periodismo tiene un papel muy importante porque puede dar respuesta a los ciudadanos con mayor credibilidad que otros órganos de la sociedad.

¿Escuchamos a la audiencia o le damos lo que queremos? Esta pregunta en el mundo del entrenamiento está muy presente. A veces hemos considerado a la audiencia como zafia. Pensar en dar a la audiencia lo que quiere es un presupuesto antropológico negativo sobre las posibilidades del ser humano. A lo mejor mucha de la audiencia quiere lo que tú quieres, o quiere algo bueno y nosotros pensamos que es más rentable darle algo no tan bueno. No tengo claro eso, sobre todo si pensamos en rentabilidad a largo plazo.

Identidad, cambio y escucha. ¿Cómo vivirlo en los medios de comunicación? El medio de comunicación tiene claro para qué está: para contar al mundo lo que pasa y servir a la sociedad. Pero hay que saber que el comportamiento ha cambiado, el usuario que antes solo leía tu medio ahora tiene acceso a una información que muchas veces no es veraz. Eso exige adaptarnos y conocer el contexto. Tenemos un contexto comunicativo tremendamente contaminado por una desalfabetización mediática muy fuerte. Con una población que cree que algo es verdad porque lo ha visto en internet y que no identifica las marcas periodísticas. El comportamiento ha de ser coherente con nuestra visión, pero también tener en cuenta el contexto que es nuestro público.

¿Estamos asistiendo a una crisis reputacional en los medios de comunicación?

Yo no diría que es tan fuerte la crisis de credibilidad de los medios como la contaminación ambiental. La comunicación es un jardín fácil de invadir por voces no autorizadas, pero me parece que hay marcas periodísticas tanto a nivel local como nacional o internacional que siguen dando confianza y seguridad a la audiencia.



¿Qué futuro les augura a los medios tradicionales?Yo hablaría, más que de medios, de marcas y cabeceras tradicionales que saben adaptarse a sus contextos y ofrecer a sus audiencias el valor que tienen. Es el ejercicio que hay que hacer ahora.



¿Hay demasiada información y menos análisis?Una aportación de valor de periodismo, ahora que el ciudadano tiene acceso a las informaciones continuamente, es el análisis. Vivimos en una sociedad que, en muchos casos, no aguanta los textos largos, pero creo que hay oportunidad para un periodismo más de análisis.



En la proliferación de medios que ha traído internet, ¿hay sitio para todos?

No. Ha habido muchas fusiones porque es la única manera de permanecer.

¿Cómo ser viables?Con creatividad. Estamos en un momento que es desafiante. Llevamos años en los que se ha instalado la gratuidad. Internet ha ido asociado a no pagar, pero nadie pone en duda que hay que pagar por el entretenimiento, pagar por Netflix o Amazon Prime. Veo una solución en la posibilidad de ser un ‘driver’, algo que tira hacia el pagar por contenidos también en lo digital. Antes pagabas por tener la prensa y la tele era gratis, ahora es al revés, la gente paga por el consumo audiovisual y no por el informativo. Me gustaría que el pago por entretenimiento tirara del pago por una información de calidad.