Una edición de 'Tu cara me suena' para quedarse "con la boca abierta"

La décima temporada de 'Tu cara me suena' celebrará tan señalada efeméride desde la calle. El espacio, convertido en un emblema de la pequeña pantalla, regresa dispuesto a reunir a la familia en torno al televisor con la misma fórmula con la que demuestra, edición tras edición, la salud de hierro de un formato cien por cien español. En la primera entrega, que estrena Antena 3 este viernes (22.00), recuperará, con un tono festivalero, a algunos de los concursantes y números musicales más míticos de la historia del programa. Serán los encargados de presentar a los nuevos concursantes de la edición: Alfred García, Anne Igartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo. Ellos, a su vez, serán valorados por el jurado, en el que repiten Carlos Latre, Chenoa, Lolita Flores y Àngel Llàcer. Al frente de todo, un maestro de ceremonias: Manel Fuentes.

El éxito de 'Tu cara me suena' no solo ha despuntado en Antena 3. La fórmula del programa se ha vendido a más de cuarenta territorios, incluyendo Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica y Asia. Desde su estreno en el año 2011, es el formato español que más se ha exportado al mundo, según destacan desde la cadena. Además, en España tiene el récord de ser el 'talent show' musical que más ediciones consecutivas ha emitido en televisión. Desde su estreno, el concurso producido por Atresmedia en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia) cosecha una media del 20,4% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores. En su última edición, se despidió con un 21% de 'share' y casi 2,4 millones de seguidores.

Para la directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, este programa es "un hijo de Antena 3" que supuso ser "el primer gran proyecto de la nueva etapa" que el canal inició hace más de una década, cuando dejó a un lado los programas de corazón para apostar por contenidos más blancos y familiares que les ha llevado al liderazgo de audiencia. "Fue una gran apuesta, porque era una idea y un formato que no se había hecho en ningún lado del mundo", indica. "Es televisión a lo grande", destaca la directiva, que pone en valor el humor y el buen rollo que desprende este espacio.

Por su parte, el director de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, asegura que el talento en España "no se agota" y celebra que el programa se haya convertido "en un clásico" de la pequeña pantalla. "Para los participantes, 'Tu cara me suena' siempre es un regalo. Es un programa que rejuvenece viendo a Lolita y Chenoa", bromea Rubira.

El responsable de la productora también avanza una de las grandes novedades de la edición: la casilla del duelo, donde dos concursantes imitan a un mismo artista pero con diferentes canciones. Promete también que la calidad artística de la temporada está por encima de la media: "En cada gala hay tres o cuatro números de quedarse con la boca abierta". Además, en esta ocasión, será el público en plató (600 votos), y no los espectadores en sus casas, quien decida al ganador de la edición en una gala final que ya se ha grabado y, por lo tanto, no será en directo.

Espectáculo musical

"Por primera vez en mucho tiempo no sabíamos quién podía ganar", confiesa el cómico e imitador Carlos Latre, que define la edición como "muy talentosa" desde la primera gala, en un escenario que, según defiende, se convierte cada noche en un gran concierto. "Somos unos privilegiados por vivir desde la fila cero un espectáculo que es inimitable", valora. Su compañera de jurado, la cantante Lolita Flores, pone en valor que sea un espacio de música en un panorama televisivo donde "desgraciadamente no hay". "Es un programa en el que la gente recibe la verdad. Entre nosotros nos queremos, y eso se nota y traspasa", indica la actriz, quien asegura que jamás abandonaría su silla de jurado. "Es un formato hipnótico", agrega Chenoa, mientras el presentador, Manel Fuentes, apuesta por dar continuidad a un formato que ya funciona tal y como está: "Las grandes novedades son el casting".

La sorpresa de la edición ha sido, sin duda, Anne Igartiburu, que compatibiliza su labor como presentadora de 'Corazón' (TVE) con el reto de cantar e imitar en 'Tu cara me suena'. "Espero no defraudar", comenta la comunicadora vasca. Así, el humorista Agustín Jiménez revela que trabajar en este programa es "como una experiencia en un campamento" rodeado de compañeros con los que le ha dado continuos ataques de risa. Una opinión que comparte también el diseñador de moda Josie. "Me lo he pasado como en una boda".