“Mucho más que baile”: la información en TikTok, a debate en el Congreso de Huesca

La red social TikTok ha protagonizado una de las ponencias de la primera jornada del XXIV Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que se celebra este jueves y este viernes en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

Bajo el título ‘Información en TikTok: ni sencilla ni trivial’, la mesa de debate ha estado moderada por Sonia Got, Social Media Manager de Mediaset España, y ha contado con la participación de Guacimara Castrillo, directora del departamento de redes sociales de 'El Mundo'; Fermín Elizari, responsable de Nuevas Comunidades de Relevo; Mar Manrique, creadora de la newsletter sobre periodismo, tendencias y medios de comunicación Fleet Street; y Paula Muñoz, cofundadora de Ac2ality.

Se trata de la primera vez que el Congreso de Periodismo Digital de Huesca dedica parte de su programación a TikTok -el viernes se analizará en otra ponencia como herramienta para dar a conocer la gestión de las instituciones-. Esta red social se ha convertido en una de las más populares -va camino de los 17 millones de usuarios en España- y es la favorita para los jóvenes de entre 19 y 24 años, no solo para entretenerse sino también como fuente de información -principal buscador de la Generación Z-. Además, un 67% del público de la plataforma china tiene más de 25 años. Todo ello ha hecho que crezca la importancia para los profesionales de la comunicación de saber cómo transmitir la información en TikTok.

Los ponentes han compartido sus visión acerca de la capacidad de la red social para captar nuevas audiencias, y han analizado la manera de lograr el éxito con estos vídeos que fusionan información y entretenimiento. Los profesionales han abordado cuestiones como los retos de “llamar la atención en TikTok de un usuario sobreestimulado“ -ha apuntado Got-, la autocensura y qué hacer y qué no en la red social, cuyo algoritmo no pone nada fácil a los medios de comunicación saber cuál es la tecla para triunfar con sus publicaciones.

En lo que todos están de acuerdo es en que TikTok es “mucho más que baile”, y que la clave está en informar a través de vídeos breves, que expliquen “de la forma más natural posible” un tema “utilizando la actualidad como gancho” a través de un lenguaje fácil y, a poder ser, “con un rostro nativo que comunique muy bien”, ha especificado Guacimara Castrillo, responsable redes sociales de 'El Mundo'. Este es “el principal activo” de Relevo a la hora de editar sus vídeos en TikTok, según Fermín Elizari, en lo que ha coincidido Manrique, creadora de la newsletter Fleet Street: “Lo importante que la gente reconozca qué medio les está hablando a través de las caras”.

Castrillo ha hecho hincapié en que a la hora de seleccionar los temas hay que apostar por aquellos de interés general ya que, tal y como había añadido previamente la moderadora y Social Media Manager de Mediaset España, “el 90% de las visualizaciones de un vídeo de TikTok viene de usuarios que no son seguidores, lo que hace que te dirijas a la audiencia de forma diferente a Instagram”.

Paula Muñoz, fundadora de Ac2ality, la cuenta informativa en español de TikTok más seguida del mundo y el medio de comunicación más seguido de Europa en esta red, con más de 4,3 millones de seguidores, ha explicado cómo esta cuenta nació para “dirigirse a las nuevas generaciones”. Y ha destacado la necesidad de “llamar la atención a través del entretenimiento”, algo que no compromete la credibilidad. Se trata de “infoentretener” como ha acuñado Castrillo, para lo que es necesario cuidar el guión y estar pegado a la actualidad, pero sin una necesidad horaria en cuanto a su publicación.

Ha sido una conferencia activa tanto para los ponentes como para los asistentes, con diversidad de puntos de vista y novedades expresadas en directo, como el anuncio por parte de Muñoz de que su cuenta está en negociaciones con un gran grupo de comunicación para su posible incorporación.

El Congreso de Periodismo de Huesca, que ha contado en su inauguración con la bienvenida a los asistentes del alcalde de Huesca, Luis Felipe, y una conferencia inaugural impartida por el periodista de Televisión Española Carlos Franganillo, está organizado por la Asociación de Periodistas de Huesca, con el patrocinio del Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca y Telefónica Empresas, y la colaboración de Renfe.