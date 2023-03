Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, explica los motivos de su ausencia en televisión

Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, ha explicado los motivos que le han llevado a retirarse del programa 'La hora de la 1' hace casi un mes. El físico, experto en comunicación de cambio climático, es uno de los rostros más famosos y admirados de la televisión.

Barreiro ha aprovechado las redes sociales para contar que pasa por un delicado momento de salud. Así lo ha explicado en una publicación en Instagram, donde acumula más de 20.000 seguidores y donde comparte momentos de su vida personal y profesional.

"Intentando no caer en el desánimo", escribe el presentador junto a una foto suya sonriendo. "Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar... os echo de menos", concluye.

La hernia de disco que sufre es la que le ha impedido acudir a su puesto de trabajo habitual y por la que todavía tiene que guardar reposo.

Cientos de personas han mostrado su apoyo y le han dado ánimos para afrontar este proceso. "Muchísima fuerza", le ha escrito el rapero Rayden. Su compañera de profesión Ana Prada también le ha mandado un bonito mensaje: "Ánimo que tú puedes con eso y más. Que te esperamos de vuelta", ha dicho.

El meteorólogo lleva al frente de la sección medioambiental de 'La hora de la 1' desde su estreno en 2020. Durante este tiempo, no solo ha informado del tiempo que se ha vivido en España, sino que también ha hecho diversos trabajos de investigación sobre fenómenos climatológicos como Filomena, la calima o las tormentas.

Sobre las recientes temperaturas altas, impropias para esta época del año, fue de lo que habló en algunas de sus últimas apariciones, tanto en La hora de La 1 como en Hablando claro, programa de Marc Calderó y Lourdes Maldonado donde también colabora.