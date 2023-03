"Me obligaron a jubilarme", el periodista Jesús Álvarez carga contra RTVE

Hace menos de un mes el periodista Jesús Álvarez anunciaba su jubilación y su marcha de la televisión pública después de 47 años trabajando en RTVE. Sin embargo, en una reciente entrevista, Álvarez ha señalado que su decisión no fue tomada por voluntad propia.

"Me jubila TVE, no me jubilo yo", aclara Álvarez en Pronto. "Un periodista lo es hasta la muerte. Quiero seguir haciendo cosas, algo que no me han dejado hacer en TVE, donde ni tan siquiera han querido escuchar mis proyectos", sostiene.

El presentador y periodista deportivo segura que, "en esta empresa, la 'casa' está por encima de las personas". Y dice que no siente "pena". "Pero me quedé perplejo cunado me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa", asegura.

Álvarez asegura que no le dieron ninguna excusa. "Le envié un mensaje a Elena Sánchez, presidenta de RTVE, que es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación", lamenta. Pese a todo, dice que "no" siente rencor. "Me voy muy contento por todo lo que he hecho en estos 47 años de profesión", concluye.