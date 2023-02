Iñaki López regresa a 'Más vale tarde' con un ojo morado y explica su problema de salud

Después de casi un mes alejado de las cámaras, el periodista Iñaki López regresó este martes al programa de LaSexta 'Más vale tarde', algo que el propio comunicador adelantó este lunes en sus redes sociales.

"Parece que el médico me deja haceros mañana una visita. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida Cristina Pardo, la perla del Arga. Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas", escribía en su cuenta de Twitter avisando de su regreso.

López se despidió por sorpresa de la audiencia el pasado 3 de febrero. Lo hizo a través de un tuit que dejaba en ascuas a sus seguidores, alegando problemas de salud que no llegó a explicar. “Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar”, publicó entonces, junto a una foto con su familia.

Este martes el periodista reapareció en televisión con un cardenal debajo del ojo izquierdo y su compañera Cristina Pardo bromeó al respecto: "En algún momento tendrás que contar lo que te ha pasado, porque has venido con un moratón y va a parecer que no te hemos recibido con alegría en la redacción", decía entre risas.

A continuación, López quiso explicar a la audiencia en primera persona cuál es el problema que le ha mantenido de baja estas semanas:

"Hace aproximadamente un mes acudía por molestias en el ojo al Hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. Ya tuve un desprendimiento de retina, ¿por qué no un segundo, un año después?", relataba con ironía.

Sin embargo, el presentador quiso quitarle hierro al asunto y aseguró que "gracias a la pronta intervención de los médicos del hospital y al retinólogo", todo vuelve a estar en su sitio.

Todavía no está recuperado pero quiso lanzar un mensaje optimista a sus seguidores. "Parece que podré volver a veros más antes que tarde", dijo, aunque reconoció que sufre aún problemas de visión: "De momento para mí sois solo sombras. Os reconozco y ubico por el sonido de las voces".

El presentador quiso agradecer las muestras de cariño recibidas y lanzó una recomendación para todos: