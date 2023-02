'Cover Night', el formato que convenció a Bosé para volver a la televisión

De la habitación de su casa, de una boda o de la calle. 'Cover Night', el nuevo formato musical de TVE que llegará próximamente al 'prime time' de La 1, quiere buscar al mejor cantante de 'covers' de España. Buscar a esos artistas anónimos que triunfan en las redes sociales o fuera de los grandes escenarios reinterpretando canciones a las que dan otro toque respecto a la versión original. Presentado por Rut Lorenzo, y con Ana Guerra y Abraham Mateo desde el 'backstage', el programa junta también en un plató a cuatro grandes artistas que serán los encargados de seleccionar al mejor intérprete que merece ganar el premio final de 100.000 euros. Mónica Naranjo, Juan Magán, Chanel y Miguel Bosé, que regresa así a la televisión española, serán los cuatro integrantes del jurado.

El nuevo formato de TVE, producido en colaboración con Shine Iberia, enfrentará musicalmente a los concursantes para recibir el beneplácito del jurado (con tres o más votos verdes) y una de las llaves que abre las nueve cabinas de 'Cover Night'. Ellos cantarán una canción conocida por los espectadores, que deberán adaptarla a su estilo y hacerla completamente suya.

Si todas las cabinas están ocupadas, el público del plató será el encargado de escoger qué participantes se enfrentan en los duelos que se producirán en cada uno de los programas. Durante varias semanas, los concursantes tratarán de mantenerse en sus cabinas con el objetivo de llegar a la final.

Bosé destaca el nivel técnico de un formato por el que pasarán 120 participantes. "Me fijo mucho en el nivel técnico de los programas. Somos personas de la música y no podemos permitir que suene mal. Pero 'Cover Night' suene excelentemente bien", reivindica.

El cantante defiende la originalidad de los artistas para poder triunfar. "Puedes tener millones de cualidades, pero tienes que ser diferente. Si vienes a parecerte a otros, mejor ni lo intentes", señala. A las nuevas generaciones, recomienda "tener los pies en la tierra" y contar con "un equipo extraordinario a quien sepas escuchar" porque avisa: "La gente de hoy no escucha. Si te adulan, te hundes enseguida".

Bosé no solo regresa a España con este nuevo formato, sino también a la pantalla de La 1 de TVE. En 1998 presentó 'El séptimo de caballería', un espacio musical en directo que lograba reunir en un plató a artistas nacionales a internacionales. Era otra época. La televisión cambió y la música quedó reducida en 'prime time' a grandes 'talent shows', donde predomina un jurado en búsqueda de concursantes con talento. "España era el tercer mercado en ventas de Europa. Luego se fue al garete, porque la industria de la música fue la primera en ser pirateada. Las discográficas se hacían cargo de muchos gastos y eso ahora es más difícil", indica.

Sin embargo, se muestra confiado en que, hoy en día, ese programa actualizado podría tener su cabida en RTVE. "La música es grande y la energía del directo atraviesa la pantalla. Es impresionante. No se puede comprar con un 'playback' de ninguna manera", apostilla. De volver el programa que presentó, apunta, sumaría nuevos estilos que han ido apareciendo en la música durante los últimos años a los clásicos que nunca fallan. "Toda la franja de música urbana es interesantísima", agrega.

Formato español

El autor de éxitos como 'Amante bandido' compartirá jurado con Mónica Naranjo que, pese a lo que opinan sus compañeros, no es la más dura con los concursantes. "Mis tiempos de dureza ya pasaron con 'Operación triunfo'. El formato es diferente, es muy amable y bonito", defiende, al tiempo que avisa que aportará consejos técnicos pero también otros menos relacionados con la música pero igualmente importantes. "Ponerse encima de un escenario no es solo cantar. Es entrenar la mente psicológicamente porque es un trabajo muy complicado", dice.

La benjamina de la primera edición del programa es Chanel. La representante eurovisiva asume el reto de valorar después de estar toda su vida profesional en 'castings' y siendo juzgada por otros. "Los artistas estamos expuestos desde el principio de nuestra carrera. Es algo que he vivido toda mi vida artística y ahora me toca estar al otro lado", señala la ganadora del primer 'Benidorm Fest'. "Lo más difícil es decirle a las personas que no se pueden quedar. Sabe muy mal", admite, en este sentido, el último de los cuatro miembros del jurado, Juan Magán, quien asegura además que en el concurso le han hecho bailar. "Espero que esto no suponga que la gente cambie de canal", comenta entre risas.

Se trata de una idea cien por cien española, con la que la productora intentará revalidar el éxito de su programa estrella: 'MasterChef'.