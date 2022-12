Una reportera zaragozana se hace viral al mostrar “lo que hay detrás” de un directo televisivo

“Va. Me he atrevido a publicarlo. Esto es el “antes de” y el “durante” en una conexión (admito, de jolgorio). Lo que se ve en la tele vs. lo que se ve in situ”. Con estas inocentes palabras, la periodista zaragozana Lara Escudero compartía en su cuenta de Twitter un vídeo en el que mostraba las dos caras de un directo televisivo. En él se ven las imágenes del directo real que pudieron ver los espectadores en sus casas, y cómo, minutos antes, tanto ella como su compañero, cámara al hombro, botando al ritmo de La Gozadera desde el corazón del Tubo de Zaragoza el día de Nochebuena.

Lo que jamás imaginó la periodista es que, tan solo unas horas después de publicarse, el vídeo se iba a hacer viral, superando las 35.000 reproducciones. “No me lo esperaba, trataba de ser espontánea y contar la realidad que muchas veces no se ve al otro lado de la pantalla”, explica la zaragozana, todavía sorprendida. Una visión diferente de este desconocido y “duro oficio” que, al parecer, con su directo del directo, ha calado entre los internautas.

“Más allá de contar las historias de los demás, trato de mostrar las entrañas de nuestro oficio, especialmente nuestras dificultades a la hora de trabajar, que no se muestran nunca”, explica. Y eso que hacerse viral nunca había entrado en sus planes: “Ha sido un accidente, pero me alegra que se llegue a valorar la naturalidad”.

No es la primera vez que Escudero se hace viral con este tipo de contenidos ‘Off the récord’, como ella mismo los llama. Ya ocurrió en enero de 2020 con un vídeo en el que pedía disculpas por haberse quedado en blanco en pleno directo. “Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado “ahí”. A todos por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la información”, afirmaba en sus redes sociales.

Los factores sí alteran el producto.Hoy ha sido un mal día.Personal y profesional. Me he quedado en ⬜️y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado “ahí”.A tod@s por la comprensión.Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info. (Hilo) pic.twitter.com/fYzjFEQqPx — Lara Escudero (@Laraesku) January 3, 2022

Con más de 440.000 reproducciones y casi 10.000 mensajes, cientos de personas, entre ellos compañeros de profesión, le lanzaban mensajes de ánimo y aplaudían su “valentía” a la hora de reconocer un error que, aseguraban, “le puede pasar a cualquiera”.

Una periodista con suerte

También en 2018, durante el sorteo de la Lotería de Navidad, cuando trabajaba en esta ocasión para Antena 3. Escudero reconocía en directo con Matías Prats que había sido una de las agraciadas del Gordo con una participación de la papelería Wodan del barrio de San José de Zaragoza, con la ganó 100.000 euros.

Escudero estudió periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza: “Allí aprendí todo lo que puede dar de sí la teoría, pero ya entonces fui consciente de que un periodista, por mucho que nazca, también debe hacerse”, afirma. Tras pasar por varios medios, tanto radiofónicos como televisivos y agencias -Cope, Rock FM, Aragón Televisión, Antena 3 y Cuatro, desde hace cinco años trabaja para Telecinco en su corresponsalía en Aragón. “Lo mío con el periodismo es una historia de amor. Nací con una clara inclinación hacia la palabra y a contar historias. Ver, escuchar y nunca callar”, concluye.