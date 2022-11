Julie Andrieu: "Los sabores de la infancia son un maravilloso vehículo de recuerdos"

Años lleva Julie Andrieu (París, 48 años) viajando por toda Francia para mostrar la cocina y la gastronomía de los pueblos y el paisanaje que la conforman. Con ‘Las recetas de Julie’, que actualmente emite La 2 en España, esta mujer, que de joven soñaba con ser reportera fotográfica y atesora ya más de 30 libros de cocina, se ha dado a conocer en nuestro país. Ahora, a través de la editorial Planeta, publica un libro con 150 recetas.

Los chefs más afamados son hombres. ¿Se ha encontrado mucho machismo en el sector?No he tenido que sufrirlo mucho. A lo mejor al principio… Es verdad que yo era totalmente ajena a este medio y llamaba la atención por eso, pero creo que también es lo que me permitió surgir, asumir esa diferencia y pensar que esto no me impide ser curiosa ni proponer recetas que a lo mejor no siguen la tradición académica.

De hecho, recibió ayuda de algunos de los más célebres.Sí, porque les pareció divertido lo que estaba haciendo y porque no competía con ellos. Nunca dije que fuese chef y además no creo que lo sea. Alain Ducasse y Alain Passard me permitieron entrar en su cocina, me acogieron bajo su ala y tuve mucha suerte. Pero sí, a lo mejor ha habido una suerte de machismo. Por ejemplo, Harvey Weinstein me pidió que hiciera un programa en EE. UU. Conmigo fue muy simpático, pero me propuso cosas que no tenían ningún sentido como comer sushi en mi cuerpo desnudo… A mí me hizo reír y me lo tomé como una broma. Pero sí, es verdad que hay más chefs hombres, pero es porque antes era una profesión mucho más difícil físicamente y ya no es la situación.