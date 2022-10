La oscense Megan Montaner estrena la serie ‘Si lo hubiera sabido’ en Netflix

La plataforma Netflix estrenó ayer ‘Si lo hubiera sabido’, la nueva serie de la actriz oscense Megan Montaner. Es una historia romántica creada por la guionista turca Ece Yören (‘Alba’, ‘Fatmagül’, ‘Amor prohibido’, ‘Sühan: Venganza y amor’).

Montaner (‘30 monedas’, ‘La caza. Monteperdido’) se pone esta vez en la piel de Emma, una mujer que está desencantada con su presente y que por un golpe del destino podrá cambiar su vida y empezar de nuevo. Miquel Fernández (‘Alba’, ‘El Nudo’) interpreta a su marido Nando y Michel Noher (‘La unidad’, ‘100 días para enamorarse’) encarna a Rubén, a quien Emma conocerá en su nueva vida. Completan el reparto Jael Pascual (‘45 revoluciones’), Eduardo Lloveras (‘Intimidad’) y Bore Buika (‘Élite’), entre otros.

Producida por Boomerang para Netflix, Irma Correa ha sido la encargada de adaptar esta historia sobre segundas oportunidades, como ya hizo con ‘Alba’. La serie ha sido dirigida por Liliana Bocanegra (‘La reina del flow’) y su rodaje tuvo lugar en localizaciones naturales de Sevilla, Madrid y París.

Emma tiene 30 años y está decepcionada con su matrimonio de diez años con Nando y su vida familiar y que siente que su vida ha perdido su brillo. Atrapada en una rutina sin romance ni emoción, se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando, y decide que debería divorciarse de él. Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Su mente de 30 años está atrapada en su cuerpo de 20 años. La vida le da una oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.

"Emma es una mujer que no se siente motivada en su matrimonio y con su vida, que lo he dejado todo por sus hijos. Esta historia te hace pensar en los ‘y si’. Y te lo dice alguien que no se arrepiente de sus decisiones", explica la oscense.

Además, Megan Montaner ha estado recientemente en cartelera con la comedia ‘La vida padre’, con Karra Elejalde. La actriz altoaragonesa encarna a una doctora que trata al personaje que interpretra Elejalde y que se convierte en un punto de unión entre padre e hijo.