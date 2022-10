David Summers, tras las críticas de Ana Morgade a 'Sufre mamón' en ‘Pasapalabra’: “Si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis?"

Ana Morgade se ha convertido en ‘trending topic’ en las últimas horas tras su intervención en el programa ‘Pasalabra’ emitido el pasado el pasado martes. Durante la prueba musical, una de las pruebas más conocidas del concurso, la humorista y presentadora criticó parte de la letra de la mítica canción ‘Devuélveme a mi chica’ -popularmente conocida como ‘Sufre mamón’- de Hombres G. Tras cantarla y bailarla, Morgade hizo la siguiente reflexión: “La canción está muy guay pero hay un insulto que no está nada bien -refiriéndose a ‘marica’-, que no es un insultó -aclaró-, y lo de devuélveme a mi chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso”. Una reflexión que apoyó el presentador, Roberto Leal: “Ha envejecido muy mal esa canción”, señaló.

Las redes enseguida se hicieron eco de este momento, que el propio programa destacó en Twitter, dándole a la razón a Ana Morgade.

Por alusiones, el vocalista de Hombres G, David Summers, contestó en esta red social visiblemente molesto: “La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?”. Una respuesta que ha sido aplaudida por numerosos usuarios pero también criticada por otros.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

Tras la polémica, Ana Morgade también se ha pronunciado al respecto en Twitter, donde ha compartido una de las “lindezas” que a lo largo de estos días ha podido leer, “a propósito de algo que me parecía súper normal comentar… En fin”, añade.

Llevo varios días leyendo lindezas de este pelo a propósito de algo que me parecía súper normal comentar… En fin. https://t.co/qqyX7OOK9o pic.twitter.com/QCaHLMfRnl — ana morgade (@ana_morgade) October 20, 2022

Hombres G, el grupo que desató la locura en los 80, repasa sus grandes momentos y anécdotas en 'Nunca hemos sido los guapos del barrio', su biografía oficial publicada en 2020, en la que Summers recuerda cómo nació esta canción, la más famosa de la banda, que ha pasado de generación en generación. Summers la escribió exclusivamente para el día en el que iban a dar uno de sus primeros conciertos en la sala Rock-Ola, tras enterarse de que 'Macu', protagonista real de aquel episodio, iba a estar ahí con su nuevo novio: "Lo único que quería era mandar a la mierda al tío que me había robado a la novia", confesó.