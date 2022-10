Ana Rosa Quintana vuelve a su programa el próximo lunes

Se le esperaba para principios de septiembre, después para la vuelta de 'El programa de Ana Rosa' y este miércoles, por fin, Joaquín Prat anunció la deseada noticia: Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para su regreso a la pequeña pantalla. Será el próximo lunes, 10 de octubre. El presentador se deshacía en elogios para su jefa, a la que han echado de menos durante el último año, en el que la reconocida periodista ha estado retirada centrada en su recuperación de un cáncer de mama. Su compañera Patricia Pardo también se felicitaba por el retorno del "alma del programa".

"Ana ha estado un año luchando contra un cáncer. Un proceso muy largo con incertidumbre, con sufrimiento, con la necesidad de estar con ustedes en momentos muy puntuales donde al periodista de raza le apetece estar ahí para contarlo", dijo el periodista catalán. Un tiempo durante el que ha sentido que "te falta una pieza fundamental".

Fue el 2 de noviembre del año pasado cuando vestida de blanco y con gesto serio Ana Rosa se dirigía a su audiencia y decía: "Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí". "Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros que también son mi familia". Decía estar tranquila y confiada en su recuperación, algo que ya ha conseguido, por lo que el próximo lunes retomará sus funciones al frente del magazine matinal de Telecinco que lleva su nombre.