Fernando Tejero abandona Twitter después de insultar a una mujer que criticó su película

El actor Fernando Tejero ha suspendido su cuenta en Twitter tras un caluroso enfrentamiento con una crítica de cine que daba su opinión sobre la interpretación del español en la recién estrenada película 'Modelo 77', en la que comparte cartel con Antoni de la Torre y Miguel Herrán.

"El personaje de Fernando Tejero en 'Modelo 77' estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?", escribió en la plataforma una crítica de cine de Flipesci, una organización que entrega premios en diferentes y festivales. Tejero no logró encajar bien el comentario de Inma Pilar y no dudó en responder a ese mensaje.

"Esto dice mucho de ti. A mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona. Más como tú lo haces", le respondió el actor. Aunque, por si fuera poco, continúo calificando a la crítica como "una amargada y frustrada". Para finalizar, quiso dejar claro que "muy poca gente" pensaba como ella. Pero, el actor siguió perdiendo las formas y llegó a insultar a la mujer. "Háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata?", escribió Tejero.

No sabemos que sucedió por la cabeza del actor, pero momentos más tarde Fernando Tejero optó por eliminar el tuit, para más tarde desactivar su perfil en la red social del pajarito azul, sin antes llegar a pedir disculpas por sus palabras hacia la crítica.

Quien no ha dado marcha atrás en su posición ha sido Pilar que volvió a reafirmarse en que el actor "estaría forzadísimo en su papel".

Aunque la opinión entre los espectadores sobre la actuación de Tejero varíe, la gran mayoría opina que la reacción del actor ha sido "desproporcionado e incomprensible".