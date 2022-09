Kase.O vuelve ‘La Resistencia’ e invita a todo el público a su concierto en el Wizink

No era la primera vez que Javier Ibarra, más conocido como Kase. O, acudía a ‘La Resistencia’ pero los nervios seguían estando, tal y como le reconoció a su presentador, David Broncano. “No he dormido esta noche planteándome repuestas ingeniosas a las preguntas que me podrías hacer”, admitió el zaragozano, uno de los artistas que actuó recientemente en el festival zaragozano Vive Latino.

Esta fue solo una de las confesiones que el rapero compartió este jueves en el popular formato de Movistar +, al que acudió para presentar ‘Salud y libertad’, en el que han colaborado los malagueños Sceno y Foyone, y donde el aragonés ha confirmado que formará parte de su nuevo trabajo ‘Divertimentos Vol.III’. “Entre salud y libertad, ¿Qué eliges?”, le preguntó Broncano en referencia al título de la canción. Y aunque Kase.O reconoció que era una respuesta difícil, “me quedaría con la libertad”.

¿𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱?



Esta no la viste venir, @KaseO_real pic.twitter.com/s3qjdSJopX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 15, 2022

Broncano también quiso saber, siguiendo la tónica de sus atípicas entrevistas, cuáles son sus habilidades como superviviente. “Estoy empezando a cultivar en el huerto. Este invierno viene fuerte la col. De pequeño no me molaba y ahora me flipa”, comentó el músico con la naturalidad que le caracteriza.

El público quedó encantado con el 'MC' del barrio de La Jota no solo por sus confesiones. Y es que el zaragozano invitó a todos los asistentes al programa al concierto que dará el próximo 18 de noviembre en el Wizink Center de Madrid en el marco de su gira del décimo aniversario de su primer álbum en solitario Jazz Magnetism.

𝗞𝗔𝗦𝗘.𝗢 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗔𝗟 𝗪𝗜𝗭𝗜𝗡𝗞



La última vez le vacilamos y le metimos en una encerrona con las entradas de su concierto. Hoy, ha venido y ha invitado a todo el teatro. Es el mejor.



Nos vemos el 18 de noviembre, @KaseO_real pic.twitter.com/IGUyFBQvis — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 15, 2022

Además, el rapero, que se tomará un descanso indefinido a partir de marzo y dejará los escenarios, interpretó en directo el tema ‘Renacimiento’. Una canción positiva, que le frasea a la vida y celebra el sol que entra por la ventana cada mañana y que fue elegido por Decathlon para su campaña de primavera.