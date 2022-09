Rocío Carrasco: "Contesto a años de mentiras"

Después de emitir los 15 capítulos que la componen a través de la plataforma de pago de Mediaset, Telecinco emite este martes a partir de las 21.55 los capítulos 4 y 5 de la docuserie 'En el nombre de Rocío', una revisión de la vida de Rocío Jurado a través de los ojos de su hija y de otros miembros de su familia poco o nada conocidos mediáticamente.

Los espectadores ya han podido ver los dos primeros capítulos en los avances realizados hasta el momento por la cadena y a partir de ahora podrán seguir la historia en los 13 episodios restantes.

"Es simple y llanamente la contestación a muchos años de mentiras", aseguraba Rocío Carrasco en la presentación realizada este lunes y en la que estuvo acompañada por la directora de la docuserie, Anaís Peces; y Sandra Barneda, a la sazón, presentadora del debate paralelo que se emitirá, y amiga de la protagonista desde que coincidieran hace siete años en la presentación coral de 'Hable con ellas'.

Aunque no ha provocado la misma conmoción que su primera docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el contenido de las dos nuevas entregas emitidas hasta el momento también ha recibido críticas. Sin embargo, la hija de 'La más grande' aseguraba que ya cuenta con eso y está preparada para lo que pueda venir. De hecho, en referencia a las insinuaciones que aseguran que lo hace por odio y por dinero, Rociíto no dudó en contestar: "Es la argumentación de los mediocres que no tienen otra cosa que decir". "Es el argumento fácil para el que no tiene otros argumentos a los que agarrarse. Jamás he experimentado odio y no es cuestión de dinero", precisó.

Segura de los pasos que viene dando desde hace ya dos años, cuando regresó a Telecinco abriendo el debate sobre los malos tratos y la violencia vicaria, afirmó que "no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Puede que lo haga de cosas que no he dicho". "Legalmente no me ha limitado nada ni nadie. Sé dónde están mis límites", señaló, si bien también confesaba haberse "guardado" algunas cuestiones a la vez que advertía que "igual mañana cambio de opinión". "Si la gente a la que pertenecen no lo ha dicho, a lo mejor debería hacerlo yo", subrayó.

Rocío se siente arropada por todo el equipo que le ha acompañado en este trayecto: "Solo puedo dar las gracias porque después de mucho tiempo se me vuelva a escuchar en una faceta diferente dentro de mi vida. Este equipo es talento, tesón, piel, 'feeling' y emociones, y eso es muy difícil de encontrar", confesaba ayer.