Mujer verde y autosuficiente

«Tu mejor amiga es la licra», le comenta con sorna Hulk, el actor Mark Ruffalo cubierto de píxeles verdes, a su sorprendida prima, una joven abogada reservada que se convierte en Hulka tras un accidente en el cual se contamina con la sangre de su pariente superhéroe, aficionado a los tortazos. Esta semana se ha estrenado el primer capítulo de la esperada serie de Disney+, 'She Hulk: Abogada Hulka', otro paso en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que últimamente surfea sobre una curva descendente ante la incredulidad de los fans fatales.

La esperada 'Thor: Love & Thunder' no ha subido el nivel en la salas de cine, mientras 'Ms. Marvel' empezaba como un tiro en la plataforma en 'streaming' en formato serializado y pinchaba en su desarrollo. La frase inicial forma parte de la retahíla de consejos que el tío grandullón enumera a su aprendiz tras descubrir su metamorfosis cuando se mosquea, como sufre en sus propias carnes, destruyéndolo todo a su paso. Tan divertidas palabras también marcan el tono de comedia ligera de una producción con ADN fantástico que certifica la intención de La Casa de las Ideas de ampliar su imaginería con propuestas que difieren en algunos aspectos de anteriores arcos argumentales, pero se acercan poderosamente a los cómics, donde empezó todo.

Como en anteriores fases, la idea es ir marcando el camino para llegar a una meta grandilocuente, una vez confluyan todas las tramas y personajes, como ocurrió en su día con el díptico 'Los Vengadores: Infinity War' y 'Los Vengadores: Endgame', un éxito difícil de repetir. La construcción arquitectónica actual está apoyándose en una base delicada y poco sólida. Los defensores de la ardua labor de Kevin Feige, el productor ejecutivo con el control creativo absoluto del UCM, insisten una y otra vez en que hay que esperar a que todas las piezas encajen en el gran puzle, como en el anterior mosaico de historias, pero la travesía no puede ser tan aburrida como la están pintando fiascos como 'Caballero Luna'. El tránsito es tan importante como el objetivo final. Si el tedio se adueña del público antes de llegar a buen puerto, mal asunto.

Sentido del humor

'She Hulk: Abogada Hulka', simpática a raudales -hay que recalcar que no es la versión femenina de Hulk-, inicia su andadura enarbolando un sentido del humor agradecido, muy propio de una serie estrenada en verano, que acaricia momentos paródicos sin recelo. Presenta a un Hulk listo, y tropical, empeñado en hacer 'mansplaining' a su tímida prima, quien se muestra autosuficiente y no necesita ayuda de nadie. Soltera, sin compromiso, profesional en alza y descarada cuando toca, Jennifer Walters, bien interpretada por Tatiana Maslany, que ya brilló en 'Orphan Black', es la reina treintañera de una función desvergonzada que se disfruta especialmente cuando tenemos claro que, a estas alturas, no hay que pedir peras a Marvel.

Como ocurre en las viñetas de partida, las peripecias de la protagonista en la oficina, interactuando con compañeros y clientes a defender, sus problemas emocionales y demás zarandajas en su vida diaria, importan tanto o más que sus tribulaciones como heroína. A diferencia de los primeros pasos de su primo, el gigante Hulk, la desvergonzada Hulka puede controlar a Ms. Hyde. Cuando se transforma en una mujer de armas tomar, musculada y de dos metros de altura, sigue controlando sus movimientos, empleando sus poderes con maña.

Curiosamente, sus mutaciones visuales están muy bien conseguidas, con afinados 'deepfaces', a diferencia del CGI de la bestia verde que se apodera de Bruce Banner, aquí sumamente pizpireto en su versión inteligente, la que hemos podido ver en sus últimas incursiones en el UCM, una visión que despierta filias y fobias. A ratos está más cerca de Shrek que de la mole gruñona que conocemos, con gafas a lo Clark Kent, humanizado y atemperado.

El primer capítulo de la serie gana enteros mostrando una pelea a mamporros entre primos. Una batalla entre hulks sube el nivel, es imbatible en escena. La protagonista rompe la cuarta pared, hablando al espectador, en algunos momentos, dejando claro por dónde van las intenciones en un episodio de 'orígenes' templado con esperanza. Así ocurre en algunas historietas protagonizadas por Hulka, con guiños a series populares de antaño como 'Luz de luna' o 'Ally McBeal'. 'She Hulk: Abogada Hulka' es refrescante en su planteamiento y puede dar mucho juego, con gags decentes y un claro mensaje de empoderamiento, con momentos de sororidad claros que irritarán a los de siempre.

Cabe recordar que el personaje creado por Stan Lee y John Buscema lleva muchos años protagonizando su propia colección, además de haber participado en la alineación titular de Los Vengadores en repetidas ocasiones, o en Los 4 Fantásticos durante la etapa del glorioso John Byrne. También ha tenido presencia en eventos como 'Secret Wars', 'El Guantelete del Infinito' o 'Civil War', por recomendar algunos de sus tebeos: 'Hulka', de Dan Slott, y 'Hulka: Ley y Desorden', de Charles Soule y Javier Pulido.