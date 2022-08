Gorka Otxoa: "No soy nada fantasioso me agarro al presente"

La vida da muchas vueltas. Y la de los actores, todavía más, metiéndose en la piel de un montón de personajes. La de Gorka Otxoa está ahora mismo en un giro, al menos profesional: ahora le dan papeles de padre (y encima serio y rarito), ya no de chavalín simpaticote. En la serie 'Paraíso' de Movistar Plus+ está muy serio y parece poco de fiar. ¿Es porque él ha cambiado en algo también? Bueno, tiene ya 43 años, pero, para ser sinceros, sigue pareciendo el mismo chico risueño y majete de siempre. Juzguen ustedes mismos.

-Cuando a un actor pasan de ofrecerle papeles de hijo jovenzuelo a darle uno de padre un poco chungo, ¿duele?

-¡Yo hago de todo! Además, mi personaje en la serie no es exactamente oscuro, digamos poco transparente...

-¿Tiene usted algo de oscuro? ¿Nunca ha hecho nada inconfesable? ¡Confiese!

-Bueno, una vez de crío robé chuches en una tienda. Y no veas qué cisco se montó. Lo pasé tan mal que hasta me autoinculpé.

-Vaya, no es usted un cerebro del crimen, precisamente.

-Es que no tengo capacidad, no me mola. Creo en el karma y todo eso, no hago a nadie lo que no quiero que me hagan. Y, bueno, también intento actuar bien por egoísmo. ¡Disfrutas mucho más!

-Vale, pero los malotes tienen mucho más morbo que los majetes, ¿no quiere explorar esa vía?

-Tiene que haber gente para todo, pero eso de los malotes está ya trasnochado, creo.

-Entiendo que le ha ido bien de majete.

-Sí. Soy formal. Apañado. Limpio.

-¿Y fantasioso? Lo digo porque 'Paraíso' es una serie fantástica.

-En la vida real no soy nada fantasioso. No me ando haciendo ideas raras. Me gusta agarrarme el presente.

-Algún sueño siempre hay que tener... Rebusque.

-Mmm... Espera, sí, quizá hacer algún día un programa de viajes.

-Ahora, en pleno verano, ¿a dónde le gustaría teletransportarse al menos un ratito?

-Me gusta viajar. A cualquier sitio, pero yo, que soy de Donosti aunque lleve 17 años viviendo en Madrid, estaría encantado de darme una vuelta por mi ciudad ahora mismo. Pensaba que el mar me la sudaba, pero mira, no. Y también me comería alguno de mis 'pintxos' favoritos, como el falso risotto de Idiazabal o el 'pintxo' de kebab...

-Tiene 43 años, añora cosas de su ciudad de origen, hace de padre de adolescentes. ¿No tendrá la crisis de la mediana edad?

-¿Crisis? Ninguna. Además, ayuda que la gente siempre me echa menos años de los que tengo. Aunque es verdad que, rodando 'Paraíso', que está ambientada en 1992, sí he notado nostalgia, porque hay cosas con las que me identificaba: el veraneo en el Mediterráneo, la Game Boy, el ir en bici a todos los sitios... Ha sido un viaje en el tiempo a mi propio pasado.

-¿Sigue siendo un 'pagafantas' a la hora de ligar o eso también ha quedado en el pasado?

-¡Ahora ya no me hace falta pagar fantas! Estoy muy bien a nivel personal. En realidad, he de decir que en el pasado he pagado muy pocas ja, ja, ja...

-¿Quiere decir que a su pareja no le ha tenido que pagar ni un refresco para conquistarla?

-No, no fui un 'pringui'. Fue un flechazo entre los dos.

-¿A quién no le pagaría nunca una consumición?

-Suena a lo de siempre, pero, en general, a ningún político. Sobre todo, a aquellos que engañan y que no piensan en la gente.

-¿Y a una humilde periodista?

-Sí, mujer, una fanta es barata y tiempo ya se sacaría.