Los Sindulfos alcanzan el programa 150 de 'Boom' con un cambio inesperado

El equipo aragonés Los Sindulfos del concurso televisivo 'Boom' (todos los días a las 19.00 en Antena 3) alcanzó este lunes la cifra de 150 participaciones consecutivas, tras su debut en diciembre del año pasado. En este programa de aniversario, además, Los Sindulfos tuvieron una baja inesperada: el concursante Raúl Alcubierre sufre los efectos de la covid y tuvo que ser sustituido por otro zaragozano, el escritor Fico Ruiz, autor del libro ‘Argonautas. Aragoneses olvidados’. Ruiz se estrenó con algo de presión pero con acierto, lo que permitió que los cuatro aragoneses volvieran a ganar una edición más y continuaran su andadura televisiva.

Miguel Anchel Barcos detalla que este contratiempo les ha sucedido ya tres veces porque tres de los integrantes del equipo han sufrido los rigores del coronavirus (él, Jesús Cuartero y Raúl Alcubierre) y, por tanto, el único que resiste sin caer ha sido Vicente Simón.

Los cuatro trabajadores del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza siguen dando buenos registros en los programas de la tarde. En esta ocasión el sustituto habitual que echó una mano en las ocasiones anteriores, el guía de viajes Valentín Dieste, se encontraba en su trabajo en Noruega y no podía hacer el catódico relevo.

Los participantes de los Sindulfos en el Museo del Foro Romano esta mañana. De izquierda a derecha, Raúl Alcubierre, Jesús Cuartero, Vicente Simón, Miguel Anchel Barcos y el guía de viajes Valentín Dieste (sustituyó a Cuartero ocho días). Francisco Jiménez

El equipo ya acumula un bote de más de 682.000 euros y está previsto que su nuevo colaborador permanezca una semana, que es el tiempo habitual en el que los participantes han sufrido las secuelas de la covid.

Jesús Cuartero, que propuso al nuevo integrante del equipo, destaca que “Fico es un tipo genial y la persona que conoce más cosas sobre Zaragoza”. “Es muy inquieto y estaba preparando una exposición sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón con motivo de los 40 años”, ha precisado el participante.

En su primer programa Fico Ruiz reconoció: “Siento un poco de presión de momento, luego ya seguro que me divertiré más”. En su estreno, el equipo aragonés, el presentador Juanra Bonet y sus contrincantes, los ‘Martinis’, bailaron en el concurso al ritmo de la canción ‘El rock del hombre lobo’ de Los Rebeldes. Y con este baile celebraron que los Sindulfos han desactivado su segunda bomba negra.

Fico no estaba muy seguro de si bailar o no y los compañeros del equipo le advirtieron: “A los nuevos que entran les hacemos casting de baile”. Sin embargo, los que llegan al equipo no son los que mejor lo hacen, según Vicente.

Los participantes aragoneses siguen defendiendo que mantenerse en el programa forma parte de un sueño y con la ampliación del equipo con el nuevo participante bromean porque ellos son del Real Zaragoza y creen que es un fichaje veraniego.