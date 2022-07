El zaragozano Gonzalo Azanza, en 'Sálvame Mediafest': "No es que cante bien, es que le echo morro"

Otra cosa no, pero actitud y desparpajo le sobran a Gonzalo Azanza, auxiliar de producción zaragozano que reside en Madrid, donde trabaja en la distribuidora Mediterráneo de Mediaset. Fue precisamente allí, en el comedor del trabajo, donde se topó con el cartel que invitaba a los trabajadores de la cadena a participar en el ‘Sálvame Mediafest 2022’, un festival musical de verano: “Me apunté un poco por curiosidad y porque me hizo gracia la propuesta. No pensaba que llegaría a la final”.

De entre los 30 trabajadores que se presentaron al concurso, que se desarrollaba este miércoles en directo en Telecinco, 11 llegaron a la final. Uno de ellos, el zaragozano. Amante de la música desde niño, y músico desde los 14 años -de hecho, toca la guitarra eléctrica y ha formado parte de varias bandas en su juventud- reconoce que no ha dado una clase de canto en la vida: “No es que cante bien, pero siempre me han dicho que tengo buena voz y es que le echo morro”.

El joven de 27 años, que fue amadrinado por la periodista Laura Fa, logró poner en pie al público y al jurado del programa, dejando a los presentes con la boca abierta. Lo hizo interpretando ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo y la ópera ‘Nessun Dorma’, de Giacomo Puccini, esta última a capela. “Es como Supermán”, aseguraba María Patiño segundos después de su primera intervención.

Gonzalo Azanza. Heraldo

“Siempre he pensado que Nino Bravo es un grande, no solo de los mejores cantantes de España; sino del mundo. Elegí esta canción para sorprender, y reconozco que me vine arriba”, admite. En cuanto a la ópera, admite que fue completamente por sorpresa. La presentadora Nuria Marín destacaba “el vozarrón” del zaragozano, minutos antes de retarle a cantar lírico a capela. Sin embargo, gracias a su desparpajo, salió completamente airoso: “No sé muy bien cómo, si ni siquiera me sabía la letra”, reconoce, entre risas.

Finalmente, ganaron dos colaboradores de 'Viva la vida', Germán González y María Verdoy; que se impusieron sobre el resto de participantes. Pero para Azanza, lo importante ha sido participar y vivir la experiencia. También destaca la organización del evento. “La verdad es que había nivelazo entre los participantes. Ser elegido ya fue una pasada. Había actuado en escenarios, pero nunca en un plató como este, fue una experiencia muy divertida y muy enriquecedora”, admite.

Formado en producción y realización audiovisual en CPA Salduie, en la capital aragonesa, hace 5 años decidió irse a Madrid en busca de una oportunidad. Hoy sigue trabajando en la distribuidora en la que hizo las prácticas.