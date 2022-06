Imanol Arias critica la censura de RTVE: "No quiero volver. Que me liberen"

La familia Alcantará terminará el jueves que viene su temporada 22, precedido de un capítulo que esta semana logró pegar a la pantalla a 1.470.000 espectadores y un 11,5% de cuota de pantalla, sin embargo, su próxima temporada todavía está en el aire. Las últimas informaciones, indican que RTVE no renovará con la serie producida por el Grupo Canga, ya sea por la dificultad de continuar sin apoyo publicitarios o el aumento de la plataformas VOD -'Video On Demand'-.

De este posible final habló, e incluso criticó, el padre de los Alcantará. Imanol Arias en el programa El Kapital de la televisión vasca, TeleBilbao. Comenzó, sobre la retirada de la publicidad: "Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte"

"No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran", explicó Arias, que se preguntó, "¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión?"

Aprovechó la ocasión para hacer referencia a las últimas noticias sobre los sueldos de los actores de la serie, entre los que se encontraba el suyo. "Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", planteó. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país". A partir de pronunciar este deseo, encontró otra razón que lo refuerza.

"En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra, que es histórico, pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Y alguien del consejo socialista mujer que cobra 7.500 euros al mes dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'".

Serra fue un político socialista de la época de la transición durante que fue Ministro de Defensa y Vicepresidente del Gobierno, hasta su dimisión en 1995 por un escándalo destapado sobre unas escuchas ilegales que habría llevado acabo el CESID -actual CNI-. También, Luis Roldán tuvo cargos en el socialismo de la transición, sin embargo, se le conoce por haberse convertido en el primer civil director de la Guardia Civil y las corruptelas que llevó a cabo durante el cargo.