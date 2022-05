Los aragoneses Four Panas, elegidos para el concurso 'Quiero ser famoso' entre 20.000 candidatos

La moda de los ‘challenge’ o retos virales, que se instaló entre nosotros durante la pandemia sin duda ha venido para quedarse. Fruto de eso, hace unos meses Mediaset lanzaba un proceso de selección a lo grande: “Sube tus vídeos a TikTok con el hashtag #QuieroSerFamoso”. ¿El objetivo? Dar con el mejor 'influencer' de España capaz de hacerse viral en menos de un minuto.

Los aragoneses Four Panas (@four_panas) se han hecho con uno de los ocho puestos que pelearán por este título, según anunció Telecinco el pasado lunes. A la convocatoria se han presentado más de 20.000 personas de toda España a las que se han impuesto los zaragozanos.

Estos cuatro maños, que saltaron a la fama gracias a sus vídeos en los que aparecen bailando sin camiseta, han conseguido conquistar al público. De hecho, hoy superan el millón de seguidores en TikTok (1,200,000) y los 40.000 en Instagram. “Nos enteramos el lunes a través de las redes sociales y no damos crédito. Estamos muy ilusionados y expectantes. Todavía no tenemos mucha información al respecto”, admite Javier Salazar, alias “Xinin”.

“Para nosotros, que empezamos en todo esto como un juego, está siendo toda una aventura"

Todo comenzó el pasado mes de marzo con la publicación del primer vídeo. “Tan solo teníamos que seguir con nuestro contenido habitual, pero añadiendo el hashtag #QuieroSerFamoso”, relata. Han sido las reacciones del público y el seguimiento lo que, al parecer, ha determinado que hayan sido elegidos. “Para nosotros, que empezamos en todo esto como un juego, está siendo toda una aventura y una oportunidad para seguir creciendo”, admite.

Four Panas: Javier Salazar, Gabriel Gabasa, Sergio Arcal y Javier Rodríguez.

Y es que, aunque reconoce que no tienen un objetivo claro, estos cuatro maños no piensan cerrarse las puertas a nada. Pero, ¿quiénes son los Four Panas? Se trata de Gabriel Gabasa (35), vecino de Quinto, Javier Rodríguez (28), Javier Salazar (35) y Sergio Arcal (34), los tres últimos de Zaragoza ciudad. “Todo empezó en una barbacoa en casa de uno de sus integrantes, Arcal, en octubre de 2020. Lo hicimos en broma y mira ahora”, rememora Salazar. En tan solo ocho meses superaron los 800.000 seguidores en la red social.

¿Cómo? Sumándose a la moda de los ‘challenge’ o ‘trend’ -retos- de baile que arrasaban y siguen arrasando en la red social, eso sí, como ellos mismos reivindican, siempre aportando un toque de humor 100% aragonés. “El nombre de ‘Four panas’ es un juego de palabras, utilizando el término venezolano, que significa cuatro amigos”, señala.

¿Vivir de las redes?

Sin embargo, y a pesar de lo bonito que a veces resulta todo a través de cualquier red social, no es oro todo lo que reluce y estos cuatro zaragozanos siempre se han presentado como “cuatro chicos normales, trabajadores y amantes del deporte con ganas de hacer reír a la gente”. “Por el momento, esto no deja de ser un ‘hobby’. Simplemente nos hemos subido a un tren, y queremos ver hasta dónde nos lleva”, explica el zaragozano.

“Las redes sociales no pagan nuestras hipotecas”

De hecho, poco han cambiado sus vidas en estos dos años a pesar de su crecimiento en redes sociales. Salazar es mecánico; Arcal y Gabasa son operarios en una fábrica cada uno y Java (Javier Rodríguez) se dedica al mundo de la nutrición. Por el momento, son sus trabajos los que les dan de comer. “Las redes sociales no pagan nuestras hipotecas”, admite Salazar. Sin embargo, reconocen que esta selección les abre un mundo de posibilidades que están deseando explorar.

Amantes del crossfit, la red social ha cancelado su cuenta en varias ocasiones por aparecer en la mayoría de sus vídeos sin camiseta.

Hasta la fecha, Mediaset ha anunciado el nombre de tres de los ocho candidatos que pasarán a la final. Aparte de los aragoneses están la mallorquina Estefanía Hurtado (@estefania0033) y la madrileña Laura García (@laura_garkas). De ahí saldrá el elegido que debutará en un canal propio en Mtmad, especializado en contenido viral e influencers: “Para nosotros sería todo un reto, y un sueño hecho realidad”.