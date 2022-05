Nike cumple 50 años y Spike Lee cree que, en cuanto a deporte, ya lo ha visto todo

Para celebrar su 50 cumpleaños, el gigante de ropa deportiva Nike ha contratado a Spike Lee para dirigir y protagonizar junto a la actriz Indigo Hubbard-Salk su último anuncio, que pregunta a los espectadores: "¿Crees que lo has visto todo?".

En el videoclip, de un minuto de duración, ambos disputan una partida de ajedrez cuando Lee comienza a recordar todos los grandes momentos deportivos que ha presenciado a lo largo de los años, desde las hazañas de Tiger Woods hasta las innumerables veces que Kobe Bryant anotó para los LA Lakers, pasando por aquella vez que vio a Michael Jordan volar: "Yo estaba allí esa noche", se jacta.

Nuestro nuevo vídeo, protagonizado y dirigido por Spike Lee, hará que te lo replantees. #nike50



Ver ahora! — Nike (@Nike) May 15, 2022

Hubbard-Salk le escucha atentamente, pero cuando acaba de hablar ella se toma un momento para recordarle con descaro a todos los increíbles deportistas que han llegado desde entonces para quedarse, como el jugador de baloncesto Ja Morant, el futbolista Mbappé o la tenista japonesa Naomi Osaka, entre las nuevas superestrellas.

La grabación termina con la actriz diciéndole a Lee: “Mira, sin faltarte el respeto, el pasado ha sido genial, pero el futuro manda. Sé que crees que lo has visto todo, pero aún no has visto lo que está por venir. ¡Jaque mate!", exclama, dejando al director fuera de combate, mientras el eslogan de Nike aparece en la pantalla.

Lee ha trabajado en estrecha colaboración con la marca durante muchos años, dirigiendo y protagonizando algunos de los anuncios comerciales más conocidos de Nike junto a Michael Jordan.