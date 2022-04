Belén Esteban sufre un accidente en 'Sálvame' y se rompe la tibia y el peroné

El plató del programa 'Salvame' de Telecinco es en ocasiones un lugar de riesgo para algunos de sus colaboradores y no es raro verles terminar la tarde entre lágrimas. Lo que sí es más sorprendente es que esas lágrimas no respondan a un desplante o una acusación y sean fruto del dolor físico, como ha ocurrido este lunes con Belén Esteban.

La colaboradora ha sufrido un accidente en pleno directo y los servicios médicos del programa han tenido que entrar al plató para atenderla.

Todo ha comenzado cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, ha animado a todos los presentes a realizar una prueba física al estilo de 'Supervivientes 2022'.

La teoría era sencilla: colgarse de una barra y aguantar el mayor tiempo posible. El ganador pasaría el resto del programa en un lugar privilegiado, mientras el perdedor lo haría en otra parte del plató más incómoda e incluso sin asientos. Al igual que en 'Supervivientes' hay dos playas, una buena y otra mala.

El propio Jorge Javier Vázquez fue el primero en demostrar su pericia como ejemplo y aguantó bastante tiempo colgado de sus brazos. Después de él, fueron pasando cada uno de los colaboradores. El fatídico momento llegó en el turno de Lydia Lozano y Belén Esteban. Esta última no pudo aguantar apenas nada y cayó al suelo lesionándose el tobillo. Los gritos de dolor alertaron a sus compañeros. "El tobillo, me he roto el tobillo", repetía entre lágrimas. A pesar de que la imagen de Belén Esteban tirada en el suelo quejándose no era muy agradable, el programa no cortó su emisión mientras su compañera Lydia Lozano gritaba pidiendo asistencia y finalmente era atendida.

BELEN ESTEBAN se ha caído y cree que se HA ROTO el tobillo, que ha notado como se le rompía el hueso. 😱#YoVeoSálvame pic.twitter.com/JlpjPPeXEJ — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

El presentador dio después paso a la publicidad, momento en el que trasladaron a la colaboradora, y al regresar de nuevo al directo Jorge Javier Vázquez anunció que la de Paracuellos no regresaría este lunes al programa. Ya apuntaba, a falta todavía de una confirmación oficial, que era posible que se hubiese roto el pie.

Tras el percance, el programa continuó como si nada y el resto de colaboradores realizaron la prueba de la barra sin ningún otro incidente.

😱 Belén Esteban se ha roto LA TIBIA y EL PERONÉ y aunque de momento no tiene que ser operada, va a estar 6 o 8 semanas de inmovilización. 😢 Ánimo @BelenEstebanM ❤️#YoVeoSálvame pic.twitter.com/n7tfQxPjrB — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Pero poco después, el programa actualizó el parte médico de Belén Esteban y confirmó que se había roto la tibia y el peroné y, aunque no tendría que ser operada, tendrá que tener la pierna inmovilizada entre seis y ocho semanas.