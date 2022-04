Sony desvela algunos de los juegos gratuitos de la nueva PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado este viernes los nuevos planes de su servicio de suscripción PlayStation Plus, que estarán disponibles para los jugadores en España a partir del 22 de junio.

Este nuevo servicio ofrece a los fans de PlayStation más opciones para disfrutar de su consola a través de tres niveles de suscripción: Plus Essential, Plus Extra y Plus Premium, para así ofrecer a sus usuarios una grama de contenido selecto y de alta calidad, entre una amplia variedad de juegos.

La empresa japonesa también ha confirmado los primeros títulos que formarán parte de este catálogo común de 400 juegos de PS4 y PS5 en los distintos planes de suscripción. La selección incluye: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

En el plan PlayStation Plus Essential se incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en la tienda oficial de PlayStation, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al modo multijugador online. Los precios también se mantienen como hasta ahora, por 8,99€ al mes, 24,99€ por tres meses o 59,99€ el año.

El segundo plan ofrecido, Plus Extra, incluye todas las ventajas del nivel esencial, más un catálogo de hasta 400 juegos con los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. Entre ellos: Death Stranding, God of War, Mortal Kombat 11, Returnal, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes, 39,99€ por tres meses o 99,99€ el año, lo que equivale a 8,33€ al mes.

El más completo de los niveles es el PlayStation Plus Premium que reúne todas las ventajas de los planes anteriores y un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos más, entre los que se encuentran: juegos de PS3™ disponibles en streaming, un catálogo de legendarios juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, la PS2 y la PSP, también disponibles en streaming y para descargar, los cuáles se pueden transmitir desde la PS4, la PS5, y PC. Por último, ofrece acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos. El coste de esta experiencia de juego completa es de 16,99€ al mes, 49,99€ por tres meses o 119,99€ el año (9,99€ al mes).

PlayStation ofrece la oportunidad a los suscriptores de cambiar a un plan con más ventajas fácilmente en cualquier momento, pagando la diferencia entre su plan actual y el nuevo plan, que se aplicará durante el tiempo restante de la suscripción.