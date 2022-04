El zaragozano que se quedó a las puertas de 'Masterchef' con su invento agua de borrajas

Masterchef regresó este lunes con su décima edición. El formato estrella de TVE volvió a encender anoche sus fogones en La 1 con nuevos aspirantes. Entre los 50 candidatos que lucharon por el delantal -de los que fueron seleccionados 16- se encontraba el zaragozano Luis Martín, inventor de profesión, que se presentó al programa como una “oportunidad de colgar la bata de científico y coger el delantal de chef”, explicó.

Luis es uno de los creadores de la zaragozana Academia de Inventores, un proyecto que busca incentivar desde la infancia la pasión por dedicarse a la investigación y la invención. Un espacio en el que “niños desde los 3 años pueden formarse en tecnología”, explicó a los jueces del programa durante su presentación, justo antes de que probaran su ‘invento’.

Pero su ‘agua de borrajas’, compuesto por una crema de borrajas con cocochas confitadas y un poco de oreja de cerdo, no conquistó al jurado. “El plato que nos has traído hoy aporta poco a tu sueño”, le espetó Jordi. El no de Samantha vino de su “falta la pasión por la cocina”.

'Agua de borrajas', el plato del zaragozano Luis Martín que no conquistó al jurado de Masterchef.

A pesar de quedarse a las puertas, el zaragozano afirmó que “seguirá intentándolo”. Hace unas horas compartía en su perfil de Instagram una fotografía de su número de aspirante enmarcado junto a la codiciada cuchara de MasterChef, que les permite pasar a la siguiente fase del casting, y el siguiente mensaje: “No lo dudes, siempre el final es el principio. Es duro cuando se acaba algo que te gusta, que te apasiona y que te hace sentir, porque tu mente se recrea en recuerdos imborrables que te cargan de nostalgia. Pero cuando algo acaba comienza otra cosa. P.D. Os dejo en la foto el gordo de la lotería de Navidad de este año. De nada”.

Tal y como apuntó hace unos días Macarena Rey, CEO de la productora del concurso, Shine Iberia, se trata de una edición de las segundas oportunidades, con “varios aspirantes que han tenido una trayectoria de vida muy dura y que para ellos la cocina ha sido su salvación y nosotros el vehículo para conseguir una segunda oportunidad en la vida”. Véase de el ejemplo de algunos de los seleccionados como David, que busca un cambio de vida tras luchar por superar una importante adicción después de 20 años de consumo, o Teresa, cuyos padres y su hermano pequeño fallecieron en accidente cuando ella tenía once años y se quedó sola con su hermana.