Julia Otero desvela un caso de abuso sexual en el trabajo: "Me puso la mano en la rodilla"

El domingo 24 de abril, Julia Otero se sentará a charlar en 'Lo de Évole'. Según ha adelantado el programa, la periodista tratará el tema del feminismo, donde explicará lo que significó haber sido pionera en mostrarse abiertamente feminista en televisión: "No se decía en parte por miedo, porque a la feminista se la miraba llena de prejuicios y con mala intención", comenta.

Además, Otero, recién recuperada de un cáncer, también relatará un episodio de abuso que sufrió en el trabajo: "Me puso la mano en la rodilla, y me dijo: 'No seas tonta'. Pegué un manotazo y le dije: 'Eres mi director, la próxima te prometo que te doy una hostia'". El mismo Jordi Évole ha compartido este adelanto en sus redes sociales, asegurando que ha sido la entrevista más especial para él: "Es un honor, es un orgullo, es un lujo, pero sobre todo es necesario escuchar a Julia Otero".

Es un honor

Es un orgullo

Es un lujo

Pero, sobre todo,

es necesario escuchar a @julia_otero

El próximo domingo

El @LoDeEvole más especial.

En el plató del mítico La Luna, #LoDeJuliapic.twitter.com/N8VqhBFPBX — Jordi Évole (@jordievole) April 17, 2022

Por otra parte, mencionó también que la entrevista se realizó en el plató de La Luna, lugar donde Otero trabajó haciendo entrevistas para TVE al inicio de los 90. Cabe destacar que Évole ya confesó en la presentación del programa que la entrevista con la periodista le hizo especialmente feliz porque Otero fue la primera persona que entrevistó en su vida estando todavía en la facultad.