El empujón de Miguel Ángel Rodríguez a Andrea Ropero: "Seguiremos preguntando"

La periodista aragonesa Andrea Ropero ha sufrido un empujón este martes por parte del jefe de Gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, durante la entrada de Isabel Díaz Ayuso al acto de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.

La reportera del programa de La Sexta, ‘El Intermedio,’ se encontraba en los pasillos del parlamento autonómico cuando se ha acercado a preguntar a la presidenta madrileña sobre el papel que desarrollaba acudiendo al acto, ante la ausencia del recién líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso ha respondido a la aragonesa que ya había realizado declaraciones a su entrada al edificio, cuando de repente MAR ha empujado a la periodista y ha reiterado lo dicho por la presidenta: "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora".

Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de Ayuso, empujando a Andrea Ropero, periodista del Intermedio.

pic.twitter.com/zWz7QVVZ0B

“No hace falta que me empujé” le ha contestado Ropero al jefe de Presidencia, el cual ha negado el empujón y ha insistido con cierto nerviosismo ante la periodista: “No hace falta que haga usted el ridículo, señora".

"Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje", le ha explicado la periodista de ‘El Intermedio’.

El jefe de Presidencia se ha marchado reprochando al cámara: "Sáquelo, como todos los días", en referencia a las imágenes. Mientras se iba sin mirar atrás, Ropero ha insistido en que “no puede tratar así a la prensa”.

Las imágenes no han tardado en convertirse en tendencia en Twitter donde muchos usuarios -colegas de profesión y no- han mostrado su apoyo a la periodista y repulsa ante el comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez.

Intolerable, todo mi apoyo @andrearopero Es lo que ocurre cuando la ultraderecha está tan crecida en el día de la infamia de Castilla y León

Intolerable, todo mi apoyo @andrearopero Es lo que ocurre cuando la ultraderecha está tan crecida en el día de la infamia de Castilla y León

Qué bochornoso, qué falta de respeto y qué peligroso es este tipo de comportamientos.



Qué bochornoso, qué falta de respeto y qué peligroso es este tipo de comportamientos.

Andrea Ropero ha agradecido el apoyo a través de la misma red social y ha reivindicado que no dejará de hacer su trabajo. “Cualquier empujón o insulto es un ataque contra la libertad de prensa y la profesión. Así NO”, ha concluido la periodista.