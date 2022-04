Daddy Yankee no puede con Rosalía en las listas de éxitos españolas

Daddy Yankee, uno de los padres del reguetón clásico al que Rosalía rinde homenaje en su último disco, 'Motomami', no ha logrado superar con su disco final, 'Legandaddy', el empuje de su pupila catalana en la lista de éxitos española.

Según ha publicado 'Promusicae' en función de los datos de ventas y escuchas del 24 al 31 de marzo, la autora de 'Saoko' sigue ostentando como la semana anterior el número 1 tanto en el 'Top 100 Álbumes' como en la clasificación de los vinilos que más copias despacharon en la última semana.

'Legendaddy', con el que el puertorriqueño Daddy Yankee ha asegurado que dice adiós a la música, sí es al menos el estreno de mayor éxito de la tabla, por delante de 'Higher' de Michael Bublé, que debuta en el cuarto lugar; 'Smile Bix :)', de Rels B, que lo hace en el sexto, y 'Un minut estroboscòpica', de Antonia Font, noveno.

El resto de posiciones del 'top 10' de la lista de álbumes se la reparten 'El madrileño' de C. Tangana (tercero), 'Vice Versa' de Rawu Alejandro (quinto), 'YHLQMDLG' de Bad Bunny (séptimo), 'Dharma' de Sebastián Yatra (octavo) y la banda sonora de la película 'Encanto' (décimo).

Fuera de los puestos de honor se han quedado lo nuevo de Placebo, 'Never Let Me Go', que salta directo al puesto 13, y 'mainstream sellout' de Machine Gun Kelly, que debuta en el mercado en el puesto decimoquinto.

Entre los vinilos con mejores ventas, por detrás de 'Motomami' de Rosalía se mantiene fuerte 'El madrileño' de C. Tangana, que recupera la segunda posición y se coloca una por delante de la reedición del álbum homónimo de Bon Iver por su décimo aniversario, que aparece en tercer lugar.

En cuanto a los sencillos, alcanza por primera vez el número 1 'Plan A' de Paulo Londra tras solo dos semanas en lista. Con la misma antigüedad, sube igualmente 'Pantysito' de Alejo, Feid y ROBI y se coloca en segunda posición, desplazando a la tercera a 'Cayó la noche (remix)' de La Pantera, Quevedo, Juseph, Cruz Cafuné y Abhir Hathi.

También en esa lista Rosalía aguanta mejor el tipo que Daddy Yankee, ya que logra mantener dos temas entre los diez mejores: 'Candy' en séptimo lugar y 'La fama' en el décimo. Justo detrás aparece 'Rumbatón', extraído del último disco del puertorriqueño.