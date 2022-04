Muere a los 57 años la actriz Silvia Gambino

La actriz Silvia Gambino, que empezó a ser conocida por los espectáculos de José Luis Moreno y el programa 'Noche de fiesta', ha fallecido a causa del cáncer a los 57 años, según ha revelado su exmarido, Alberto Closas, a través de las redes sociales.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos . Ciao", escribía en Instagram el actor, director y productor.

La actriz era una de las protagonistas de las escenas de los sketches conocidos como 'matrimoniadas' incluidos en el programa de variedades de Televisión Española, Noche de fiesta, dirigido por José Luis Moreno. En ellos, Gambino interpretaba a la ingenua Rosita, con la que se ganó el cariño del público.

El éxito de estas pequeñas escenas en 'prime time' trasladaron el formato a los escenario teatrales y tuvieron continuidad televisiva después en la serie 'La sopa boba' en Antena 3 o 'Escenas de matrimonio' en Telecinco, que se mantuvo en antena entre 2007 y 2009.

En enero de 2019 regresó a la cadena de Mediaset como invitada en el programa 'Sálvame Deluxe', donde desgranó su carrera profesional y se emocionó al escuchar un bonito mensaje de Jorge Javier Vázquez, ya que en ese momento la actriz protagonizaba la obra teatral 'Bellas y bestias', producida por el presentador.

"Tengo que decirte que estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo. Te admiro mucho, perteneces a esa generación de actrices que llevan trabajando muchísimo, que se han dejado la vida para entretenernos y hacernos más felices, y me da muchísima alegría que puedas demostrar encima de un escenario todo lo que llevas dentro y que solo se puede hacer al llevar tantos años con tanta dedicación y amor", le decía Jorge Javier.

Silvia Gambino respondía entre lágrimas agradeciendo las palabras de Vázquez: “Él me ha devuelto a la vida profesional, nunca nadie había hablado tan bien de mí”.