El vídeo de Mamen Mendizábal y Mara Torres bailando al son de 'Perra' de Rigoberta Bandini

Mamen Mendizábal fue la invitada de este miércoles del programa ‘El Faro’ que presenta Mara Torres en las madrugadas de la Cadena Ser. La periodista repasó su trayectoria personal y profesional en una entrevista que como es habitual en este espacio arrancó relatando la relación que mantiene con el mar.

Continuó hablando de su infancia y adolescencia, trasladándose a escenarios como la huerta de Murcia, donde su familia tenía una finca. "Dejamos de ir cuando mi madre murió porque teníamos muchas emociones acumuladas", confesó.

La periodista, que dijo adiós a ‘Más vale tarde’ el pasado mes de junio tras una década al frente del mismo, sigue vinculada a La Sexta donde conduce ‘Encuentros Inesperados’, en el que cada semana reúne a cuatro caras conocidas, de diversos ámbitos, para debatir en torno a una mesa sobre temas como la religión, el odio o la mujer.

"¿Sentiste miedo cuando te fuiste?", le preguntó Mara Torres. "Sí", respondió: "Si desapareces de la tele parece que has muerto". A pesar de todo, la periodista necesitaba un cambio: "He sido muy afortunada, pero creo que la vida está para vivirla y exponerte a ella", explicó emocionada tras escuchar a Jesús Quintero hablar sobre la importancia de vivir cada instante.

La entrevista finalizó con Mara Torres y Mamen Mendizábal bailando juntas 'Perra' de Rigoberta Bandini. “Finales así de felices, por favor”, publicó después la conductora de ‘El Faro’ en su perfil de Twitter.