¿Qué aragoneses han aparecido en 'late shows' de la televisión estadounidense?

Que si cantó con un edredón y con una alfombrilla de ducha en la cabeza. Que si ponía en los subtítulos "singing in spanish" cuando su canción ‘Chicken Teriyaki’ tiene poco de la lengua de Cervantes. Mucho se sigue hablando estos días de la doble actuación de Rosalía en el ‘Saturday Night Live’ que emite la NBC y que lleva décadas siendo el programa más importante y prestigioso de la televisión estadounidense.

Que un español se cuele entre sus invitados es toda una proeza. De hecho, son apenas media docena los que se han sentado en el silloncito junto a Jimmy Fallon para contar sus andanzas. Como es lógico y previsible, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz han sido dos de ellos y, también, el chef José Andrés, que tiene mucho predicamento al otro lado del charco. Los tres hicieron ‘marca España’ en el ‘late night’ que alcanza cotas de audiencia de 9 millones de personas, y el cocinero incluso promocionó el vino de Jerez e intentó ponerlo de moda para la cena de Acción de Gracias. Más recientemente la aparición de Úrsula Corberó, la actriz de 'La casa de papel', también encandiló a la audiencia y los espectadores del neoyorquino Rockefeller Center por su desparpajo antes las cámaras.

Resulta llamativo que la propia Rosalía haya hecho doblete, porque ya fue invitada musical hace unos meses como acompañante de Bad Bunny. También es curioso comprobar que Ana Obregón apareció en aquel plató en 1985. La joven actriz entonces iniciaba su aventura en Hollywood (sabido es que salió en ‘El equipo A’) y promocionó en el programa que entonces presentaba Johnny Carson un especial navideño de Plácido Domingo. La propia bióloga metida al mundo del espectáculo recordaba hace un tiempo en sus redes sociales esta aparición en la televisión americana, en la que compartió sofá con Bette Midler.

¿Ha habido más españoles invitados? Teniendo en cuenta que el espacio se emite desde 1954 es probable que hayan aparecido en pantalla personajes como el añorado Xavier Cugat o la murciana Charo Baeza, que es toda una 'celebrity' en EE. UU. Hasta el punto de tener su propio personaje en ‘Los Simpson’ ‘shaking the maracas’. Pero, ¿aragoneses? Uno podría pensar que quizá Luis Buñuel por aquello de su Óscar en 1972 por ‘El discreto encanto de la burguesía’, o incluso el jugador de fútbol americano y de ascendencia maña J. J. Arcega, pero no.

La única y sostenida referencia aragonesa que han tenido los programas de más audiencia, tanto el 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' como el ‘Saturday Night Live’, ha sido… Cecilia Giménez a raíz de su fallida restauración del Ecce Homo de Borja. No, Giménez no acudió al plató, pero sí salió una actriz haciéndose pasar por ella en uno de los 'sketches'. Su obra no pasó desapercibida para los guionistas del programa que estuvieron semanas haciendo chanzas sobre ‘beast Jesus’, que es como llamaban al nuevo icono del santuario de la Misericordia. La historia del Ecce Homo protagonizó también un musical de Broadway y fue protagonista del salón de anime de Atlanta y, mal que nos pese, ha sido lo aragonés más internacional de las últimas décadas.